Počet nemocných chřipkou v Královéhradeckém kraji zatím nenaznačuje, že by se region blížil k chřipkové epidemii. “Aktuálně evidujeme v Královéhradeckém kraji celkem 1310 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na sto tisíc obyvatel,” potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

“Nejvyšší nemocnost je na Hradecku, naopak nejméně nemocných bylo opakovaně nahlášeno z Rychnovska.” Chřipka a další onemocnění dýchacích cest nejčastěji postihuje děti v dětských kolektivech a lidi s oslabenou imunitou. “O chřipkové epidemii začínáme mluvit ve chvíli, kdy počet nemocných na sto obyvatel přesáhne 1600,” dodala Veronika Krejčí.

Hygienici

Obyvatele České republiky, Královéhradecký kraj nevyjímaje, však v posledních dnech děsí spíše informace o rychle se šířícím koronaviru z Číny. K včerejšímu poledni měl 106 obětí výhradně v Číně, ostatní svět včetně několika evropských zemí pak hlásil přes 4,5 tisíce nakažených. Česká republika mezi nimi podle včerejších údajů nebyla. Jediné ochranné opatření v souvislosti s koronavirem se tak zatím dotýká pouze pražského Letiště Václava Havla.

“V případě potvrzeného výskytu onemocnění koronavirem v našem kraji bychom přistoupili ke standardním protiepidemickým opatřením k zamezení dalšího šíření onemocnění,” reaguje na včerejší informace Veronika Krejčí.

“To znamená, že by epidemiologové vytipovávali rizikové kontakty nemocného, a těm by byla nařízena karanténní opatření včetně sledování zdravotního stavu a kontaktování lékaře při jeho zhoršení.”

Nemocnice

Fakultní nemocnice v Hradci Králové reaguje na šíření koronaviru (který podle epidemiologů má potenciál způsobit pandemii) podobně jako při epidemiích SARS, ptačí chřipky či MERS – COV. “Fakultní nemocnice Hradec Králové například proškolila pracovníky Emergency, kteří jednají s pacienty na příjmu,” uvedl včera mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

“V případě podezření na výskyt koronaviru by byl pacient izolován od ostatních pacientů i personálu a staral by se o něj personál s potřebným vybavením. Pro potvrzení či vyloučení přítomnosti koronaviru by byly vzorky odeslány do laboratoře v Praze a teprve poté stanoven další postup.”

Hasiči

Vlastní, předem stanovené postupy pro případ výskytu vysoce nebezpečné nákazy mají i hasiči, kteří je zatím využili pouze během výskytu ptačí chřipky a následné likvidaci zasažených chovů. “Tyto postupy nám určují především starost o pacienta a o místo, kde se nakažený pohyboval, například obydlí, nemocnice nebo dopravní prostředky. Naše činnost pak spočívá hlavně v dekontaminaci a dezinfekci místa, případně pomoci při transportu pacienta ve speciálním transportním izolačním prostředku, takzvaném bioboxu, kterým disponuje Zdravotnická záchranná služba,” uvedla včera mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

Jak se chránit

Hygienici se shodují na tom, že účinná ochrana před koronavirem se pro nás momentálně v ničem neliší od ochrany před viry takříkajíc obyčejné chřipky: Myjte si ruce, kýchejte výhradně do kapesníku, držte se stranou uzavřených místností a větších uskupení lidí a dopřávejte svému tělo dostatek tekutin a vitamínů, doporučují.

Panika v Jičíně



Zaměstnanci jičínské lékárny na Husově ulici se v pondělí nestačili divit. „Zaskočilo nás, kolik přišlo zájemců pro roušky. Většinou šlo o lidi, kteří se chystají vycestovat do zahraničí,“ popisuje jedna z lékárnic. Nicméně požadované roušky tu stejně nemají na skladě, a speciální, které by ochránily před infekcí, prý ani nevedou.



Na dotaz, jestli příchozí nakupují i některé speciální léky, jsme dostali zamítavou odpověď. Zatím je tedy zvýšená poptávka pouze po rouškách, a to i v dalších lékárnách po městě.