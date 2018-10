Nemocnice se vyzbrojí proti agresivním opilcům tísňovými tlačítky

Trutnov - Intenzivnější hlídky městských strážníků v areálu nemocnice a jejím okolí, možnost přivolat hlídku v případě ohrožení, kurzy sebeobrany. V trutnovské nemocnici začali podnikat kroky ke zvýšení bezpečnosti personálu a pacientů. Spolupracují přitom s Městskou policií v Trutnově. Je to jeden z kroků bližší vazby špitálu a města, kterou ve středu potvrdilo podepsání memoranda o porozumění a vzájemné spolupráci.

Pomoc proti agresorům. Specialisté z trutnovské firmy ADC CZ instalují v tomto týdnu v nemocnici kódovaný systém přivolání rychlé pomoci. Leoš Rada ukazuje tísňové tlačítko, které přivolá hlídku strážníků.Foto: Deník/Jan Braun

Velkou novinku znamená především pořízení tísňových tlačítek, zaváděných v tomto týdnu, která bude mít k dispozici zdravotnický personál na pěti nejrizikovějších a nejvíce kontaktních místech nemocnice, zejména ambulancích. "Vybraná pracoviště se napojila na pult centralizované ochrany Městské policie a v případě ohrožení a střetu s agresivním pacientem, se kterým si nebudou vědět rady, mají možnost přivolat si hlídku stiskem tlačítka," upřesnil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka. "Po vyslání signálu okamžitě vyjíždí hlídka do nemocnice," doplnil ředitel Městské policie Trutnov Radek Svoboda.



Z NEMOCNICE NA ZÁCHYTKU

Podle něj nejsou situace, kdy strážníci musí zjednat pořádek ve špitále, úplně výjimečné. "Děje se to, případy existují. Sanitka například přiveze zraněného člověka pod vlivem alkoholu, ten odmítá ošetření a chová se agresivně," potvrdil Svoboda. Právě s opilci, kteří nekontrolují svoje chování, bývají největší potíže. Obvykle proto končí takoví lidé nebo ti, kteří jsou v podnapilém stavu v ohrožení života, na záchytce v Hradci Králové nebo Pardubicích. Dovezou je tam strážníci. Nikoliv však zadarmo. Opilci vyfasují vedle ranní kocoviny také mastný účet za pobyt na záchytce a přepravu, což je v součtu může přijít za jednu noc až na pět tisíc korun. "V roce 2016 jsme odváželi na záchytku 33 lidí, v loňském roce 25. Nejvíce takových případů míváme v létě," nahlédl do statistiky šéf trutnovských strážníků.

BLESKOVÝ SIGNÁL

Tísňová tlačítka v trutnovské nemocnici a jejich on-line propojení s pultem centralizované ochrany Městské policie instaluje v tomto týdnu trutnovská firma ADC CZ, která je specialistou na zabezpečovací systémy. Kódovaný systém přivolání rychlé pomoci HelpCare reaguje bleskově. "Bezdrátový systém umožňuje přenos signálu přes přenosový kanál GPRS maximálně do dvou vteřin. Bude-li zdravotnický personál nemocnice v ohrožení, stačí stisknout tlačítko a stálá služba Městské policie se to dozví maximálně do dvou vteřin," vysvětlil jednatel společnosti ADC CZ Leoš Rada. Jeho firma nastavila speciální softwarový systém na moderním pultu centralizované ochrany, jímž v Trutnově disponují. Odeslání signálu z nemocnice umožňuje radiový vysílač.

KURZY SEBEOBRANY

Trutnovská nemocnice zajistila zvýšení bezpečnosti také častějšími hlídkami městských strážníků. "Potkáváme je v areálu nemocnice, který intenzivněji monitorují v odpoledních, večerních a nočních hodinách," uvedl ředitel nemocnice. Podle něj jde především o preventivní opatření. "Nicméně nerad bych čekal, až se něco semele a dojde k napadení personálu nebo pacientů a až následně jsme řešili, co jsme měli udělat lépe. Zvýšení bezpečnosti vnímám jako kvalitnější zabezpečení personálu i pacientů," řekl Miroslav Procházka.



Spolupráci s Městskou policií prohloubí také kurzy sebeobrany. "Náš specialista, který provádí výcvik strážníků a policistů, proškolí zaměstnance nemocnice v základních kurzech sebeobrany. Na oplátku naši strážníci absolvují školení první pomoci," prozradil šéf trutnovských strážníků Radek Svoboda.

Dohodu města s nemocnicí označili za historickouMemorandum o porozumění a vzájemné spolupráci podepsali ve středu představitelé Trutnova a Oblastní nemocnice v Trutnově. Písemně stvrzenou dohodu o kooperaci označili za historickou.



"Je to poprvé za třicet let, kdy došlo k takové dohodě, v níž se město a nemocnice zavazují ke spolupráci. Považujeme ji proto za historickou, je to velký posun," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec. Podle náměstka hejtmana Aleše Cabicara je Trutnov prvním městem, který podepsal memorandum s krajskou nemocnicí.







"Nejsme zřizovatelem nemocnice, ale jde o klíčové zdravotnické zařízení ve městě a velmi nám záleží na tom, aby dlouhodobě fungovalo, zaměstnanci a pacienti se v něm cítili dobře a našli v něm potřebnou kvalitní péči," dodal. Trutnovský špitál patří do systému nemocnic, řízených Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje. "Spolupráce s městem nezačíná podpisem memoranda. Odstartovala již dříve, od mého květnového nástupu se scházíme s panem starostou pravidelně. Naši spolupráci chceme nadále rozvíjet. Memorandum zastřešuje úsilí, které město vyvíjí na podporu nemocnice," uvedl ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.



Město a špitál označili v memorandu za základní body spolupráce dopravu a řešení dopravní situace v areálu nemocnice a jejím okolí, zaměstnanost, vzdělávání a osvětu a bezpečnost. Radnice také již zřídila Nadační fond na podporu zdravotní péče v trutnovské nemocnici.