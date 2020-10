Podle zjištění Deníku aktuálně existuje v nemocnicích v Královéhradeckém kraji 148 covidových lůžek. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jich je 37. Z nemocnic krajského zdravotnického holdingu jich má nejvíce Náchod: 31 a k tomu 17 intenzivních covidových lůžek. Intenzivní lůžka jsou lůžka s možností napojení na plicní ventilátor a poskytování další intenzivní péče, jsou určená pro pacienty v těžkém stavu. Standardní lůžka jsou pro pacienty, kteří intenzivní péči nepotřebují, ale jsou ve stavu, kdy onemocnění nezvládnou bez pomoci doma. Nabízí například možnost podání kyslíku.

„Lůžka, která máme vyčleněná v rámci jednotlivých oddělení, jsou nedostačující,“ vysvětlil zřízení covidového oddělení ředitel Oblastní nemocnice v Trutnově Miroslav Procházka. Přinese to komplikace do dalšího provozu, nemocnice musí utlumit některé činnosti. „Abychom mohli personálně zabezpečit nové oddělení, zavíráme ortopedii. Ošetřovatelský personál z lůžkové části ortopedie se přesune na covidové oddělení. Jedná se o šestnáct osob ošetřovatelského personálu plus lékaři,“ potvrdil.

Proto se od úterý v trutnovské nemocnici sloučila lůžková část ortopedického a chirurgického oddělení, která bude nyní pouze na chirurgii. „Tlumena bude plánovaná ortopedická a chirurgická operativa u pacientů, u nichž je možné zákrok odložit. Ortopedické ambulance zůstávají v provozu v nezměněné podobě,“ uvedl Procházka.

Podle informací Deníku se operativa z personálních důvodů omezuje pouze v Trutnově. V ostatních nemocnicích k žádnému omezení zatím není potřeba přistoupit.

Trutnovská nemocnice zároveň uzavírá plicní ambulanci. „Její činnost se nyní omezuje na elektronické předepisování léčivých přípravků s preskripčním omezením pro již sledované pacienty a na očkování dětí proti TBC,“ konstatoval ředitel trutnovské nemocnice.

Covidové oddělení v Trutnově vzniká v prostoru rehabilitačního oddělení. Lůžková část oddělení rehabilitace se dočasně přesouvá do uvolněných prostor porodnice. Trutnovská porodnice zůstává nadále zavřená. Budoucí maminky tak nadále nemůžou rodit v Trutnově.

Jak dlouho bude covidové oddělení otevřené, nedokázal Miroslav Procházka odhadnout. Záleží na vývoji epidemiologické situace a počtu onemocnění covid-19. Na jaře bylo covidové oddělení v Trutnově v provozu šest týdnů.

Covidová lůžka



Fakultní nemocnice Hradec Králové: 37

Oblastní nemocnice Náchod: 17 intenzivních, 31 standardních

Oblastní nemocnice Trutnov: 4 intenzivní, 12 standardních

Oblastní nemocnice Jičín: 3 intenzivní, 28 standardních

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou: 10 standardních

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem: 6 standardních



Intenzivní lůžka jsou lůžka s možností napojení na plicní ventilátor a poskytování další intenzivní péče, jsou pro pacienty v těžkém stavu. Standardní lůžka jsou pro pacienty, kteří tuto intenzivní péči nepotřebují, ale jsou ve stavu, kdy onemocnění nezvládnou bez pomoci doma. Nabízí například možnost podání kyslíku.