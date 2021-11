K očkování u ní dlouho převládal záporný postoj. "Rozhodla jsem se z hodiny na hodinu. Když nebudu očkovaná, nemůžu nikam. K očkování mě donutila situace, jinak bych asi nešla, je to taková nedobrovolná povinnost v této době," vysvětlovala, proč si přijela pro vakcínu do Trutnova. Covid už prodělala, měla těžší průběh. "Chytla jsem ho v práci. Byla jsem doma, izolovaná v dětském pokoji. Spala jsem 20 hodin denně. Na záchod jsem to měla dva metry, ale měla jsem pocit, že jsem vyšlapala na Sněžku a zpátky. Skoro jsem nepila, nejedla. Nic příjemného. Navíc na covid zemřel můj nevlastní táta," připomněla období, kdy ji srazil koronavirus.

"Očkování jsem dlouho zvažovala. Kvůli reakcím lidí na internetu jsem ale byla spíše proti němu, i když některé názory mi přišly přehnané. Každý člověk reaguje na očkování jinak, někteří bohužel špatně," řekla.

Nakonec bylo její rozhodnutí bezprostřední a dojmy dobré. "Měla jsem ve čtvrtek dovolenou, tak jsem zavolala na infolinku, kde mi řekli, že můžu jít na očkování hned do Trutnova bez registrace. Manžel o tom ani neví, pro něj to bude šok. Rovnou jsem mu také objednala dávku," usmívala se čerstvá novomanželka. "Při očkování na mě všichni byli příjemní. Pěkně se mi věnovali, bylo to fajn," dodala.

Bez vakcíny by nemohla do restaurace ani na šipky, které závodně hraje s manželem. Teď si libuje, že bude moct vzít dceru do vytouženého kina a bazénu. "Druhou dávku mám 9. prosince, tak jsem moc ráda, že před Vánocemi bude moct všude bez omezení. Dceru ale nenechám očkovat, myslím, že očkování už má v sobě narvaných dost. Já jsem de facto musela i proto, že dělám v prodejně, kde přijdu do kontaktu s hodně lidmi," sdělovala Vlasta Blažková po čtvrtečním očkování.

V trutnovské nemocnici se můžou lidé očkovat i tuto sobotu, nutností je ale registrace termínu v registračním systému. Další očkování bez nutnosti předchozí registrace bude možné ve čtvrtek 25. listopadu od 14 do 16 v ambulanci mikrobiologie v budově K. "Neregistrovaní zájemci mohou přijít ve čtvrtek. Kdokoliv má zájem o očkování v jiný termín, žádáme, aby se zaregistroval a zvolil termín, který mu vyhovuje," uvedla mluvčí Oblastní nemocnice Trutnov Lucie Chytilová.