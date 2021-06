Oblastní nemocnice v Trutnově se úspěšně vymanila ze zlého koronavirového období a nemá v současné době žádného covidového pacienta, přesto musí řešit problémy na jiných frontách. Palčivá je situace s porodnicí. Její téměř rok trvající uzavření představuje pro těhotné ženy velký problém. K porodům musí jezdit mimo okres Trutnov. Ve Vrchlabí ani Dvoře Králové nad Labem totiž porodnice není. Zbývá jim tak například Náchod, Jilemnice nebo Hradec Králové.

Ačkoliv se už dvakrát od loňského uzavření podařilo trutnovské nemocnici angažovat nového primáře gynekologicko-porodnického oddělení, ani jednou to nedopadlo dobře a očekávané otevření se nekonalo. První primář po lednovém příchodu vydržel ve funkci sotva tři týdny a dal výpověď z rodinných a zdravotních důvodů, druhý couvl deset dní před tím, než měl 1. května nastoupit. Vyjde to do třetice?

"Získali jsme nového primáře, máme s ním podepsanou smlouvu. Nastoupit má od začátku září," řekl Deníku ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka. "Vypadá to, že by se nám mohlo podařit posílit oddělení atestovanými lékaři, které potřebujeme. Jeden lékař přislíbil nástup k 1. září, jednáme také s dalšími dvěma lékařkami," dodal.

Termín, kdy se porodnice v Trutnově otevře, zatím nechtěl ředitel nemocnice garantovat. "Pracujeme na tom opravdu intenzivně. Situaci ovšem komplikuje stav na dětském oddělení a ARO, který je v současné době napjatý. Aby porodnice mohla fungovat bezproblémově a dostatečně bezpečně, musí mít adekvátní servis i ze strany dětského oddělení a ARO. Proto potřebujeme mít dostatek lékařů i na těchto odděleních," vysvětlil Procházka.

BEZ COVIDOVÝCH PACIENTŮ

Radikální zlepšení nastalo v Trutnově s covidem. Zatímco leden a únor přikoval trutnovský okres mezi nejhůře postižená místa, nyní je situace nesrovnatelně klidnější. "Je velmi dobrá. Nemáme jediného covidového pacienta, nemáme ani covidové oddělení. Nemocnice funguje v normálním režimu, všechna oddělení jsou otevřená jako před covidem ve stejném rozsahu," mohl s úlevou sdělit ředitel nemocnice.

"Do konce měsíce by se měla vrátit na původní místo i rehabilitace, v jejíž prostorách vzniklo covidové oddělení. To bylo ukončené a oddělení dáváme dohromady. Probíhá tam rekonstrukce, maluje se, aby tam mohla rehabilitace znovu dlouhodobě působit," upřesnil.

Pro očkování vyhradila trutnovská nemocnice tři místa ve svém areálu. Počet vakcín přesahuje 11 tisíc měsíčně. "Očkujeme nad rámec deklarovaných kapacit, které jsme přislíbili," uvedl Miroslav Procházka. Trutnov je po Hradci Králové a Jičínu třetí, kde se v kraji čeká nejdéle na termín očkování. V pátek bylo ve „frontě“ na registračním webu 2040 osob.

"V červnu dostane první vakcínu pouze 2,5 až 3 tisíce osob, protože zhruba 8,5 tisíce lidí přijde na druhou dávku. Zvýší se tak počet lidí, kteří budou mít ukončené očkování. Naopak řada lidí musí na první vakcínu počkat. I proto doporučujeme lidem, kteří se chtějí očkovat rychle, aby využili další očkovací centra v okrese ve Dvoře Králové a Vrchlabí. Tam se nečeká tak dlouho, stejně jako v Náchodě,“ popsal situaci ředitel trutnovské nemocnice.