To je poprvé, co se mi nechce z nemocnice domů. Vrchlabí zapůsobilo na pacienty

„Je to poprvé, co se vůbec netěším domů z nemocnice. Manžel se tomu diví a je mu to až podezřelé, ale mě se tady opravdu líbí,“ hoví si v moderním prostředí Eva Černá. Žena z Jilemnice se ve Vrchlabí zotavuje po totální endoprotéze kolene. Patří mezi první pacienty nového oddělení následné rehabilitační péče, kterou vybudovala Nemocnice Vrchlabí, společně s oddělením ambulantní rehabilitace.

Při slavnostním otevření nových oddělení Nemocnice Vrchlabí došlo i na praktickou zkoušku závěsného systému. | Video: Deník/Jan Braun

Za více než 30 milionů korun zásadně proměnila prostory bývalé administrativní budovy, která původně sloužila jako sklad a kanceláře. Místo toho tam dnes najdete deset nadstandardních lůžek a moderní vybavení s řadou špičkových přístrojů. Ty slouží především pacientům, kteří se zotavují po ortopedických operacích a traumatologických zákrocích. „Nejčastěji jde o pacienty po náhradách kyčelního nebo kolenního kloubu. Druhou skupinu pak tvoří pacienti po zlomeninách krčku, obratle nebo kotníku. Máme zde i pacienty po cévních mozkových příhodách,“ upřesnil ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek. „Všechno proběhlo výborně, měla jsem úžasnou péči jak na ortopedickém oddělení, operačním sále i následné péči. Nové oddělené je opravdu nadstandardní, přístup velice profesionální a ochotný,“ chválila zdravotníky Eva Černá. FOTO, VIDEO: Nemocnice Vrchlabí slaví jubileum, její výstavbu zarazil vpád vojsk Rekonstrukci objektu financoval vlastník nemocnice, společnost Penta Hospitals, za podpory dotačních prostředků EU. Tím ale investice Nemocnice Vrchlabí nekončí. Rozpracované má další projekty za desítky milionů korun. Kvůli tomu nabírá další zdravotnický personál, nejvíce všeobecné sestry. „Když jsme nemocnici ve Vrchlabí v roce 2016 koupili, tak jsme lidem ve Vrchlabí slíbili, že budeme do nemocnice investovat a rozvíjet ji. Od té doby naše skupina investovala ve Vrchlabí více než sto milionů korun,“ připomněla generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková. Vrchlabská nemocnice má díky tomu nové ortopedické oddělení, kompletně opravenou radiologii nebo internu. „Nová lůžková i ambulantní část rehabilitace mají krásné prostory a nadstandardní vybavení,“ dodala Vaculíková. Zdravotníci z rehabilitačního oddělení využívají nejmodernější lasery, magnety nebo rázovou vlnu a už po měsíci od zavedení zjišťují jejich mimořádnou účinnost. „Umí zacílit hodně hluboko. Jsou to velcí pomocníci, dokážou zkrátit dobu léčení o třetinu,“ nadchla novinka Štěpánku Krausovou, která je vedoucí oddělení léčebné rehabilitace a fyzioterapie. Zdroj: Deník/Jan Braun „Cílem přístrojů je zbavit pacienta bolesti a poúrazových a pooperačních otoků. Vysokovýkonný laser využíváme pro pacienty s akutním onemocněním, patní ostruhou, výhřezem meziobratlové ploténky, přetíženými šlachami, koleny, achilovkami. V akutní fázi má doslova zázračné účinky, protože stačí tři ošetření a pacient je bez bolesti,“ popsala Krausová přínos nového vybavení. Staví další nové oddělení Modernizace Nemocnice Vrchlabí bude pokračovat. „Od dubna přestavujeme bývalé oddělení ambulantní rehabilitace a budujeme tam zcela nové oddělení následné intenzivní péče. Prvního října bychom měli otvírat, včetně dalšího nového oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Uvažujeme také o výstavbě dvou nových operačních sálů pro ortopedii a traumatologii,“ prozradil plány ředitel nemocnice Michal Mrázek. V současných sálech provádějí lékaři kolem půl druhého tisíce operací ročně. Rekordní rok Nemocnice Vrchlabí. Lékaři provedli nejvíce operací „Hledáme personál na nově budované oddělení následné intenzivní péče, především všeobecné sestry. Nabírat jich budeme zhruba deset, některé už se nám přihlásily,“ doplnila personální manažerka Simona Svědíková. V Nemocnici Vrchlabí pracuje celkem 240 zaměstnanců, kapacitu má 120 lůžek. Od roku 2016 patří do zdravotnického holdingu Penta Hospitals z investiční skupiny Penta. Skupina Penta vlastní i vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává Deník. Mohlo by vás zajímat: Průvod velbloudů v Paříži měl účastníky z Krkonoš. Ochutnali sýr i kefír Zdroj: Štěpán Vlček

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu