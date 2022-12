V Královéhradeckém kraji v minulém týdnu přibylo nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel regionu evidovali hygienici 2 352 nemocných, což je o bezmála 8 procent víc než v přechozím týdnu. Týden předtím ale nemocných přibývalo dvojnásobnou rychlostí.

Situace se zlepšila u dětí do 14 let, tam nemocných ubylo o zhruba 15 procent. "Rostou počty nemocných v ostatních věkových skupinách, nejvíce nemocných tak nyní evidujeme mezi osobami ve věku 15 až 24 let," uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Veronika Krejčí. Nejvíc nemocných je na Hradecku, nejméně pak na Rychnovsku. "Zaznamenali jsme také první případ úmrtí v souvislosti s klinicky závažným případem onemocnění chřipkou," uvedla bez podrobností Veronika Krejčí. Klesá počet covidových pacientů. V předvánočním týdnu jich bylo 36 na 100 tisíc obyvatel.