NEOBYČEJNÉ STAROSTOVÁNÍ: Lucie Potůčková v čele odporu občanů proti festivalu

Mladé Buky – Seriál Deníku s názvem Neobyčejné starostování odhaluje nevšední náplň práce podkrkonošských starostů. Tentokrát jedeme do Mladých Buků za Lucií Potůčkovou.

Poklidnou obec pod Krkonošemi ještě před dvěma lety znali lidé z různých koutů republiky hlavně díky lyžařskému areálu nebo průjezdovým radarům, které měří rychlost vozidel. Vloni se ale dostala do povědomí nevšedním názorovým střetem.

Lucie Potůčková se učila, jak starostovat pod bedlivým dohledem médií. Její dveře si totiž reportéři doslova podávali v ruce.

Rutinu starostky narušily plány organizátorů festivalu Trutnoff Open Air, kteří po třech desítkách let chtěli přesunout svoji hudební produkci pro tisícovky návštěvníků z areálu na trutnovském Bojišti na mladobucké louky. „Byla to obrovská mediální škola. Není to srovnatelné s ničím, co jsem za čtyři roky na radnici zažila,“ přiznává Lucie Potůčková.

„Tlak od médií byl obrovský. Tlačil na nás i Martin Věchet, na to jsme byli připravení. Umí pracovat s médii, umí manipulovat a člověk si musel stát na svými názory a neuhnout,“ ohlíží se Lucie Potůčková.

Veřejnost v Mladých Bukách se aktivizovala. Lidé velmi rychle podepisovali petici, která měla upozornit na všeobecný nesouhlas s pořádáním festivalu. Několikatýdenní dohadování nakonec zastupitelé ustáli.

„S ničím podobným jsem se v úřadě ještě nesetkala. Byla to nejvyhrocenější situace,“ vzpomíná starostka. „Myslím, že mnoho starostů tohle nezažije. Úřední síň byla na jednání zastupitelstva plná zástupců televize, rozhlasu a dalších novin,“ dodává.

Celorepublikově sledovaná událost se nakonec v Mladých Bukách nekonala. Zastupitelstvo urychlilo schvalování vyhlášek, které organizaci komplikovaly.

„Pro nás všechny byl důležitý klid. Názory občanů byly vesměs totožné, a to pro nás bylo podstatné. Zpětně bych neměnila nic. Byla to velká škola, abych uhájila zájmy obce a nevypadala jako studený stroj,“ usmívá se Lucie Potůčková.