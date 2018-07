Neobyčejné starostování Petra Červeného: Opatrovník šestadvaceti nesvéprávných

Hajnice – Hajnický starosta je opatrovníkem šestadvaceti lidí, kteří jsou zbavení svéprávnosti a v obci žijí. Využívají sociální službu Barevných domků Hajnice, která lidem se zdravotním postižením poskytuje domov.

STAROSTA SE ŠANONY. Petr Červený má v kanceláři speciálně vyčleněnou skříň se šanony. Každý patří jednomu ze šestadvaceti lidí, kteří žijí v hajnické sociální službě Barevné domky. Právě jim dělá hajnický starosta opatrovníka.Foto: Deník/Jaroslav Pich

„Pokud se o takto hendikepované lidi nepostará rodina, spadá podle zákona agenda opatrovnictví na radnice, v našem případě přímo na starosty. Nikdo ale asi nepočítal s tím, že by v jedné obci mohlo žít tolik nesvéprávných lidí,“ říká Petr Červený.



Každý měsíc na něho čeká zával papírů. „Vyřizuji dědictví, navštěvuji soudy kvůli opatrovnictví, povoluji veškeré nákupy nad 500 korun. Pak dělám závěrečné zprávy, počítám příjmy a výdaje. Rozhodně to při tolika lidech není otázka hodiny,“ vyjmenovává Petr Červený úkony, které jsou s opatrovnictvím spojené.



V jednu dobu měl na starosti až čtyři desítky klientů. „Kdyby šlo o jediného občana, i o dva, člověk by s tím ani na vesnici neměl až takový problém. Ale vždyť i na školeních mi odborníci říkají, že je úplně zbytečné, abych tam byl,“ usmívá se trpce. „Takový počet nesvéprávných lidí je na malou vesnici bez úřednického aparátu výjimka. Kraj, který je zřizovatelem sociální služby, nám v posledních dvou letech sice poskytl finance jako kompenzaci. Pro případného nového pracovníka ale zatím nemáme ani prostory,“ poukazuje Petr Červený.

Agenda na hajnickou radnici spadla zhruba před pěti lety. S ředitelstvím Barevných domků Hajnice ji pojí přátelské vztahy. Sociální služba Petru Červenému v minulosti s vyřizováním administrativy pomáhala. „Teď už to ale nejde. Dřív bylo možné alespoň pověřit ředitelku plnou mocí a agendu zpracovávala za mě,“ vysvětluje Petr Červený a pokračuje: „Té práci rozumím a chápu ji. Je potřeba klientům výdaje hlídat. Třeba i proto, aby nesvéprávné lidi někdo neokrádal. Měl by ji ovšem rozhodně vést někdo jiný, než starosta.“



Přiznává, že se setkává i s tlaky justice. „Často na mě tlačí třeba soudy. Papírování totiž odkládám, nestíhám a vyřizuji tuhle agendu na poslední chvíli,“ přiznává starosta.



Věří, že v budoucnu starostovi odpadne. Možností zatím není mnoho. Jednou z nich je, že obec přijme speciálně vyškoleného pracovníka. „Mnohem raději bych ale byl, kdyby agendu převzal krajský úřad, který je zřizovatelem Barevných domků. Starostové toho mají na hlavě už tak mnoho,“ nabízí řešení Červený.

Minimálně do podzimních komunálních voleb však bude opatrovníka 26 lidem, kteří jsou zbavení svéprávnosti, dělat sám. Evidovat dál bude sprej do uší, vstupenky na koncert i občerstvení. Přesně to totiž nyní spadá do agendy hajnického starosty.