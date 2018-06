Nepomáhá nic. Kuchaře do krkonošských hotelů už nedostanou ani velké peníze

Trutnov - Jedním z neřešitelných problémů Krkonoš je personální obsazení kuchyní. Úřad práce v současné době eviduje více než sedm desítek volných pracovních míst na tuto pozici. Podniky hledají šéfkuchaře i pomocné síly.

Ilustrační snímek.Foto: archiv

Dva kuchaře už více než půl roku shání třeba Jiří Holeček do Boudy pod Sněžkou. „Personál bychom potřebovali doplnit, aby si stávající zaměstnanci mohli začít vybírat volno. V současné době jsou přetížení, ale to je problém celých Krkonoš i Podkrkonoší. Chtěli jsme přivést nějaké kuchaře z Prahy, ale tam jich údajně chybí až 10 tisíc. A do Krkonoš za námi nikdo nepůjde, tím spíš, když je v Peci pod Sněžkou obrovský problém sehnat pro zaměstnance kvalitní, ale levné ubytování,“ říká Jiří Holeček.

Majitel Boudy pod Sněžkou, která leží na samotě v Obřím dole, prý vyjednával i s cizinci. „Jejich zaměstnání je ale velmi komplikované. Jsou problémy s pracovním povolením. Je to na dlouho a je to velmi složité,“ mrzí Holečka.

Zaměstnance prý hledá všemi způsoby, inzeruje na úřadu práce, na placených serverech, kuchaře hledá i přes sociální sítě. Láká je na nástupní plat 35 tisíc korun i na stálou práci. „Není to o penězích, ale lidé prostě nejsou. Hledám už jen zaměstnance na stálý pracovní poměr. Sehnat někoho třeba jen na tři měsíce, to už není možné vůbec,“ vysvětluje na závěr Jiří Holeček.