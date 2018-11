Nezaměstnanost v kraji je na historickém minimu

Management - Management Ředitel 20 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti obchodu MANAŽER/KA TUZEMSKÉHO OBCHODU. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Rautis, a.s. přijme pracovníka na pozici, manažerka / manažer tuzemského obchodu, Firma Rautis, a.s. je poslední firmou na světě, které se podařilo zachovat výrobu tradičních perličkových vánočních ozdob. V minulých letech jsme vybudovali síť obchodů, které tyto exkluzivní výrobky nabízejí. Náplní práce bude především péče o stávající zákazníky, získávání nových obchodních kontaktů a administrativní podpora obchodních činností firmy. Místo je vhodné i pro absolventy., , Nabízíme:, - místo na hlavní pracovní poměr, - zajímavou a rozmanitou práci , - příjemný kolektiv rodinné firmy, , Požadujeme:, - SŠ s maturitou, - časovou flexibilitu a ochotu vyrážet na služební cesty, - řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič, - dobré znalosti práce s počítačem, - znalost angličtiny nebo němčiny výhodou, - příjemné vystupování a kreativního ducha, , Nástup nejlépe 1.12.2018, případně po dohodě, sídlo firmy Poniklá., Více informací o společnosti Rautis, a.s. na www.rautis.cz. Životopis spolu s krátkým motivačním dopisem prosím zašlete do 19.11.2018 e-mailem na info@rautis.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor, který proběhne v termínu dle dohody., , stravenky, , kontakt: e-mailem. Pracoviště: Rautis, a.s., 512 42 Poniklá. Informace: Marek Kulhavý, +420 736 109 917.