Nezletilé volavky pokoušely stánkaře. Na adventních trzích alkohol sehnaly běžně

Česká obchodní inspekce se o vánočních svátcích zaměřila v Pardubicích, Hradci a Trutnově na adventní trhy, kde kontrolovala, zda stánkaři neprodávají alkohol osobám mladším 18 let. Alkohol nezletilým prodali téměř všichni, 10 z 11 prodejců. Hrozí jim až milionová pokuta.

Pardubické vánoční trhy se budou v tomto roce konat každý den od 26. listopadu do 23. prosince. Minimální otevírací doba trhů bude ve všední dny od 11 do 18 hodin, o víkendu do večerních hodin. | Foto: Deník/Nikola Remešová