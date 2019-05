„Je to úžasný příběh. Knihu jsem přečetla jedním dechem a všem ji doporučuji,“ řekla. Njoro pak vyprávěl čtenářům o svém dětství na ulici, o době strávené v dětském gangu, o beznaději a o tom, jak si nepřál nic jiného než zemřít. Ale také o tom, že potkal člověka, který mu podal pomocnou ruku. Díky němu se Njorovi podařilo změnit život a nyní se v centru Global Hope v Keni stará o 110 chlapců, kteří by jinak živořili na ulici.

Nečekaně se během akce objevil i herec Jan Přeučil, který po besedě pozval hosty ke stánku nakladatelství Alpress, kde bylo pro Njora připravené překvapení v podobě dortu s fotografií jeho obličeje a obálky knihy, došlo i na přípitek a podepisování knih.

„Podepsal jsem jich tolik, že už jsem to ani nepočítal,“ líčil nadšeně Njoro.

„Byl to úžasný večer,“ dodala spisovatelka Hana Hindráková. „Moc mě potěšilo, kolik lidí si přišlo poslechnout Njorův příběh. Jedna věc je, když si přečtete knihu, ale když to potom slyšíte od Josepha samotného, je to ještě úplně něco jiného a daleko silnějšího.“

Dále se Njoro zúčastnil besedy pro studenty pražské Obchodní akademie na Krupkově náměstí a besedy v Domově pro seniory v Dřevčicích a ve Fakultní základní škole v Praze na Lužinách.

"Během svého krátkého pobytu se stihl podívat na Pražský hrad, do Chrámu Svatého Víta, na Petřín, Karlštejn, do Koněpruských jeskyní a na zámek v Mníšku pod Brdy. Z české kuchyně si Njoro velmi oblíbil katův šleh s bramboráky a svíčkovou. Fascinovaly ho tramvaje a kloubové autobusy, v nichž si pořídil nesčetně fotografií. Stejně tak viděl poprvé v životě předvařenou rýži v sáčcích. Jediné, co se mu v Čechách nelíbilo, bylo chladné jarní počasí," popsala návštěvu Hana Hindráková.