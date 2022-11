Byl mezi nimi také starosta Dvora Králové Jan Jarolím, který si na náměstí Václava Hanky vybudoval přístřešek z papírových kartonů. „Byl jsem dobře ustrojený. Chválím manželku, že mě dobře vybavila. Příští rok do toho půjdu znovu,“ povídal Jarolím poté, co se probudil v půl šesté ráno a vyčistil si zuby nad kanálem.

Už se ale těšil, až si večer lehne do postele. „Víc jsem nespal, než spal. Poučil jsem se však z předchozích nezdarů. Věděl jsem, že musím hodně zpevnit střechu, protože kartony zvlhnou, promoknou a padají na vás. Je to nicméně rozdíl od skutečného bezdomovectví, kdy lidé spacák nemají, nemůžou si skočit do sprchy. Byla to zkušenost k nezaplacení. Člověk zjistí, že to není žádná sranda,“ hodnotil starosta Dvora Králové noc strávenou na vrstvě kartonů a karimatce.

Motorkářský hardcore

Na ulici si ustala i parta dvorských motorkářů. Michael Beneš přespal na zemi bez přístřešku. „Měl jsem pod sebou jen deku, nic jiného. Ráno bylo dost krušné. Byl to trochu hardcore způsob. Nechtěl bych tohle zažít normálně a být odkázaný na spaní venku. Když jedete na vandr nebo čundr, máte s sebou aspoň minimální vybavení, ale někam si lehnout jen na kus hadru, to není nic moc,“ uznal Michael Beneš.

Při akci Noc venku 2022 přespalo na náměstí Václava Hanky ve Dvoře Králové nad Labem 23 dobrovolníků.Zdroj: Deník/Jan Braun

Akce Noc venku měla upozornit na situaci lidí bez střechy nad hlavou, probíhala na šesti místech v republice, z Královéhradeckého kraje pouze ve Dvoře Králové. Od roku 2014 ji tam pořádá pečovatelská služba. Vybíraly se při ní také potraviny, kterých dárci dodali 2500 kusů. „Ptali jsme se, co by se hodilo. Přivezli jsme hotová jídla, guláše v konzervách, rýži,“ upřesnil Beneš.

Hlavní organizátorka Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem, uvedla, že nejvíce jsou potřeba konzervy, těstoviny, rýže, polévky. „Využijeme je pro klienty našeho azylového domu, ubytovny a noclehárny. Ve spolupráci s městem je dáme také dalším potřebným lidem, především rodinám s dětmi, které jsou na tom špatně. Výběrem potravin se zapojily i všechny mateřské, základní a střední školy ve Dvoře Králové,“ popsala Hauke.

Bořit mýty o bezdomovectví

Centrem dvorské Noci venku byl Hankův dům, kde se konaly v průběhu večera za rekordní účasti pětistovky lidí přednášky a prezentace přibližující problematiku bezdomovectví. „Pracujeme s lidmi bez domova a uvědomujeme si, že je potřeba jim pomáhat. A hlavně je potřeba vzdělávat veřejnost, aby se bořily mýty a předsudky o bezdomovectví, aby lidé pochopili, že nastávají různé situace, při kterých se můžou dostat na dno. A pokud nemají rodinu, někoho, kdo jim pomůže, je velmi jednoduché se tam dostat,“ upozornila Hauke.

Dodala, že azylový dům je plný lidí se zdravotním postižením, psychiatrickými diagnózami. „Jsou to velice těžké situace, které znemožňují práci, a lidé se snadno dostávají na ulici,“ doplnila.

Starosta Jarolím: Uznávám, bezdomovci to mají těžké

Motorkář Oskar Rousek je pravidelným účastníkem Noci venku. „Byl jsem pokaždé. Zažili jsme ročník, kdy celou noc lilo. Letos to šlo, spali jsme pod plachtou,“ sdělil po probuzení. „Problém je, že lidi neznají příběhy lidí bez domova. Házejí je do jednoho pytle a říkají: ‚No jo, to je bezdomovec, který chlastá a fetuje.‘ Neuvědomují si, že kdokoliv z nás může spadnout do takové situace během pár měsíců nebo let, kvůli nemoci nebo rozvodu. Vím o případech známých, kteří skončili na ulici potom, co měli problémy doma,“ připomněl Rousek.

Ve škole strašilo

Žáci ZŠ Strž a Schulzovy sady přespali solidárně ve třídách. Za odměnu dostali na společné snídani ve vyhřátém stanu před Hankovým domem čaj a koblihu. Místo do peřin zamířili zpět do školy na vyučování, kde je čekaly písemky. „Nejdřív jsme šli na akci do Hankova domu, pak jsme si udělali ve škole palačinky a přespali na zemi ve třídě. Bylo to dobré, akorát holky říkaly, že ve škole straší, že tam pořád někdo chodí. Je to stará věznice, tak že to jsou určitě vězni. Teď půjdou do školy uklízet, učit se a psát písemky,“ naplánovala sedmákům program třídní učitelka Sabina Kindlová.