Turnov - Nakonec zastupitelé Turnova přijali vyhlášky dvě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Názory na schválení vyhlášky o nočním klidu a veřejném provozování hudby, rozdělily turnovské zastupitele na dvě poloviny.

Ti se při projednávání problematiky skoro hodinu přeli o to, nakolik je potřeba stanovit zásady, při jejichž porušení bude městská policie zasahovat a udělovat pokuty.

Podle starosty Tomáše Hockeho už nyní nelze některé veřejné akce a hudební produkce řešit dosavadním způsobem.

„Podle nové městské vyhlášky bychom mohli po dvaadvacáté hodině legálně pořádat jen oslavy Silvestra a čarodějnic. O ostatních akcích bychom museli rozhodovat na požádání pořadatelů. Tedy buď ano, nebo ne," řekl. Vedoucí odboru vnitřních věcí Zdeněk Hovorka zastupitelům vysvětlil to, že když nepřijmou vyhlášku žádnou, bude muset podle dosavadní po večerní hodině až do šesté ráno ve městě panovat noční klid. Nebo zruší tu starou a městská policie ztratí přehled o tom, co se ve městě děje. Hovorka upozornil, že vznikne-li přijetím další vyhlášky oznamovací povinnost, budou policisté aspoň předem informováni, kdo je pořadatelem akce. „V případě, že dojde v noci k narušení klidu, mohou akci okamžitě ukončit, popřípadě i pořadatele stíhat. Je to v podstatě reakce na loňské akce, pořádané i na soukromých pozemcích, které tolik pobouřily turnovské občany," dodal Hovorka.

Noční klid: hádali se o vyhlášky

Dohadování o vyhlášky kolem nočního klidu bylo bouřlivé. „Nepřijmete-li vyhlášku žádnou, musí veřejné hudební produkce skončit v deset večer. Podle nových podmínek starosta už nemůže povolit žádné výjimky," upozornil zastupitele tajemník Miroslav Šmiraus. „Nezaplavujme zbytečně město vyhláškami! Ta naše původní standardně platí, a pokud do ní nemůžeme zapracovat ohlašování výjimek, tak je naprosto zbytečná. Jsme zastupitelé a schvalujeme tu prakticky malé zákony, podle nichž se má řídit chod města. Tak schvalujme to, co má pro něj skutečný význam a ne vyhlášky, které jsou bezzubé. Jestliže někdo ruší noční klid, tak nezáleží na tom, jestli to nahlásil, nebo ne," prohlašoval zastupitel Vítězslav Sekanina. Podle něj měla původní vyhláška jiný význam. Vědělo se, že ohlášené akce budou někdy končit až ráno. „Na radničních internetových stránkách je dvě stě vyhlášek, z nichž platí tak dvacet. Nejdříve v tom udělejte pořádek, ať se v nich každý vyzná," nabádal Sekanina zástupce radnice. „Jako bývalá starostka jsem často zažila nepříjemné chvíle, kdy mi v noci volali občané, že je u nich v sousedství v noci kravál, oni se nemohou vyspat a ráno odpočinutí nastoupit do práce. Když jsem tam poslala městskou policii, strážníci neměli s kým jednat o ukončení akce, protože nebyl oficiálně znám její provozovatel ani pořadatel. Tato vyhláška se proto bude týkat i akcí, provozovaných na soukromém pozemku, které budou narušovat veřejný pořádek," tvrdila Hana Maierová.

Navzdory všem vysvětlením se skoro polovina zastupitelů nemohla smířit s tím, že pořadatelé po nahlášení akce nezískají možnost pokračovat v nočních hodinách, a město nebude mít jistotu, že pak nebudou rušit noční klid a veřejný pořádek. „Jejich praktický dopad bude jen v tom, že policie aspoň bude vědět, s kým má jednat," konstatoval Zdeněk Hovorka. Zastupitelé nakonec přijali vyhlášku, podle níž bude možné postihovat rušení nočního klidu. Těsnou většinou pak dostala zelenou i vyhláška, která stanoví podmínky, podle nichž bude možné veřejně provozovat hudební produkce.

(gr)