Na začátku roku v malé obci se sedmi sty obyvatel zkolaudovali protipovodňové poldry. Dubenec totiž mnohokrát v minulosti zasáhl přívalový déšť a způsobil značné škody. V noci na pátek ale ani nové ochranné nádrže nestačily.

Noční liják zvedl během chvíle hladinu tamního potoka Hustířanka o dva metry. Z úzkého koryta se voda vylila na silnici a chodníky, přetekla lidem do zahrad, skleníků a domů. „Někomu se dostala jen do sklepa, někomu ale až do bytu, takže lidé můžou skříně a nábytek vyházet. Museli jsme dokonce dočasně evakuovat jednu starší paní a umístit ji do hasičárny,“ řekl dubenecký místostarosta Petr Krejčí. Kolem půlnoci musel vyhlásit třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení.

Když voda opadla, zůstaly po ní ale nánosy bahna, větví a všeho možného, co vzala sebou. Poškodila většinu příjezdových cest k domům a skoro všechny mosty přes potok. „Obávám, jestli nebudou narušené. Dva jsou natolik zničené, že je budeme muset strhnout,“ potvrdil místostarosta. Během dopoledne snížil stupeň povodňové aktivity na dvojku - pohotovost.

S úklidem a odčerpáváním pomáhali nejprve místní dobrovolní hasiči a jejich kolegové z nedalekých Velichovek. Dopoledne se k nim pak přidali profesionální hasiči z Hradce Králové se speciálním vysavačem, kterým odstranili vodu ze zaplavených domů. Technické služby ze Dvora Králové nad Labem dovezly kontejnery, do kterých lidé můžou házet věci poškozené povodní. „S vyčištěním a zprůchodněním mostků nám pomáhá i stavební firma, která tady momentálně opravuje chodníky,“ vysvětlil Krejčí.

Situace byla natolik závažná, že do Dubence ještě včera dorazil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. “Musím velmi ocenit aktivitu profesionálních i dobrovolných hasičů. Zároveň se ukázalo, že obec realizovala v předcházející době poldry, které splnily svůj účel. Pokud by v této chvíli nestály v polích nad Dubencem, tak jsou škody ještě daleko vyšší,“ uvedl hejtman.

Voda se díky poldrům dostala do Dubence jinou stranou než v minulosti. „Nejvíc pršelo ve střední části obce. Voda do vesnice ale natekla z jiného místa, než bývalo zvykem. Valila se přes celou vesnici. Průtrž navíc přišla v době, kdy kvůli opravě chodníků máme zúženou silnici a hned vedle ní je potok. Takže voda, bláto a bahno se během chvíle dostaly na silnici, a pak už to jelo,“ upozornil místostarosta Petr Krejčí.

Hejtman na místě přislíbil Dubenci pomoc. „Budeme jednat s místními hasiči a obcí, jaké vybavení by potřebovali do budoucna pro takové případy a mohl ho využít i kdokoliv další z okolí. Situaci v Dubenci budu chtít řešit na nejbližší Radě kraje, abychom rychle pomohli odstranit škody,“ dodal Jiří Štěpán.