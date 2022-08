Za rychlou jízdu v Mladých Bukách už letos dostalo výzvu k uhrazení pokuty přes pět tisíc řidičů. Městský úřad v Trutnově za to vybral více než čtyři miliony korun.

Nové úsekové radary umístí město Trutnov v Bernarticích a Libči kvůli očekávanému rapidnímu nárůstu dopravy po blížící se dostavbě polské rychlostní silnice S3 na hranice. Radary budou hlídat rychlost v Bernarticích a Libči do doby, než české Ředitelství silnic a dálnic dostaví úsek dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem. Úsekový radar se objeví rovněž v místní části Mladých Buků Hertvíkovicích na silnici první třídy I/14 na Rudník po dobu výstavby cyklostezky a chodníku. Ta se má začít stavět na jaře. Jakmile Mladé Buky cyklostezku dostaví, úsekový radar se přesune do městské části Trutnova Babí.

„Máme místa vytipovaná, zastupitelstvo uzavřelo s obcemi Bernartice a Mladé Buky veřejnoprávní smlouvu. Ještě není vysoutěžený dodavatel. Lze očekávat, že radary budou v provozu v příštím roce. Zájem z obcí je velký,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa. V jednání je také umístění radarů ve Zlaté Olešnici, která leží mezi Libčí a Bernarticemi.

„Podstatná je pro nás bezpečnost na úseku z Královce do Trutnova. Úsekové měření jednoznačně přinese zpomalení dopravy. Je to jedna z mála věcí, kterou jsme schopni zrealizovat do doby, než tudy začnou jezdit auta z polské dálnice,“ potvrdil trutnovský starosta, že umístění radarů má přímou souvislost s dokončením polské rychlostní silnice S3, na kterou se má v budoucnu napojit česká dálnice D11. Její příprava má ale několikaleté zpoždění.

Rosa absolvoval v červenci jednání se starosty Královce, Bernartic a místostarostkou Zlaté Olešnice. To jsou obce, přes které se požene doprava z polské dálnice.

„Naše zájmy jsou společné, domluvili jsme se na jednotném postupu. Požádali jsme krajský úřad o stanovení dopravního značení omezující vjezd nákladních vozidel o určité hmotnosti a délce. Polská strana akceptovala situaci a je připravena umístit upozornění o zákazu vjezdu vozidel nad 9 tun na své straně v dostatečném předstihu tak, aby kamiony včas sjely a pokračovaly na Náchod místo toho, aby jely do Královce a tam teprve zjistily, že je zákaz. To považuji za velmi důležité,“ poukázal starosta Trutnova na snahu odklonit nákladní dopravu na Náchod.

„Osobní dopravu nemáme jak odklonit. To budeme muset přetrpět, proto pracujeme na umístění radarů. Chceme tam dopravu zpomalit, aby si řidiči uvědomili, že projíždějí několika obcemi najednou,“ vysvětlil Michal Rosa.

Jakmile bude dálnice z Trutnova na hranice hotová a napojí se na polskou S3, radary by měly z Bernartic a Libče zmizet. Řidiči budou využívat dálnici a frekvence dopravy přes tyto obce výrazně klesne.

Peníze i starosti

Pro Městský úřad v Trutnově, který sice inkasuje peníze za pokuty od řidičů přichycených radarem v Mladých Bukách, ale také vyřizuje administrativu, znamenalo největší úskalí personálně zajistit agendu s větším počtem radarů. „Personální zajištění jsme řešili nejvíc. Byl to důvod, proč jsme starosty obcí drželi v nejistotě. Věděli jsme, že to bude nejtěžší úkol. Také proto, že podle našich zkušeností s radarem v Mladých Bukách zhruba 60 procent řidičů přestupek akceptuje, zatímco 40 procent se brání a navyšuje tak agendu pro úřad,“ přiznal Rosa.

Starosta Bernartic Radek Hojný umístění radaru kvituje. „Usilujeme o něj delší dobu. Už za předchozího starosty Trutnova Ivana Adamce bylo přijato usnesení rady města o přípravě realizace tohoto úseku,“ uvedl Hojný.

„Radar chceme kvůli zvýšení frekvence dopravy, což je patrné i v době rekonstrukce silnice v Babí. Až se otevře dálnice na polské straně a naše dálnice nebude dostavěná, očekáváme obrovský nárůst provozu. Chceme proto zvýšit bezpečnost, především v centru obce, kde jsou nepřehledné úseky, zatáčky, děti přecházejí přes silnici ze školy do školní jídelny. Jakmile se česká dálnice postaví, doprava se zklidní a radary by měly jít pryč,“ popsal situaci starosta Bernartic.

Přesné místo radarů v Bernarticích ještě není potvrzené. Objeví se pravděpodobně na příjezdu od Trutnova k centru obce.

Pomohou čítače

Také v místní části Mladých Buků Hertvíkovicích se mají objevit úsekové radary příští rok, kdy tam začne výstavba chodníku a první etapy cyklostezky, která povede až k Trutnovu. Podle starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové bude městys na podzim soutěžit dodavatele a na jaře chce začít stavět cyklostezku, na kterou dostal 25 milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury a 4 miliony od Královéhradeckého kraje.

„Jsem strašně ráda za to, že v Hertvíkovicích úsekový radar bude. Dlouho jsem žádala Městský úřad v Trutnově, aby tam radar byl. Silnice první třídy v Hertvíkovicích je široká a svádí k rychlé jízdě, kamiony to tam hodně valí. Úsekový radar tam bude do doby, než se postaví všechny úseky cyklostezky,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

„Pak se může vymyslet další řešení, například mobilní radary, které se budou průběžně přesouvat. Budeme zkoumat technologie měření, které udělaly velký pokrok. Určitě budeme mít na lampách čítače dopravy, abychom věděli, kolik projede v Hertvíkovicích náklaďáků, jaký je tam provoz. Umístíme tam i kameru,“ upřesnila Lucie Potůčková.

NÁZOR DOPRAVNÍHO EXPERTA

Václav Javůrek, dopravní inženýr Policie ČR v Trutnově: "Rozhodnutí o umístění úsekového měření v uvedených lokalitách lze považovat za nouzové prvotní řešení složité dopravní situace po dokončení polské dálnice S3 a v té době nedokončené české dálnice D11. Navržené úseky v Babí, Libči a Bernarticích se nachází na předpokládaných trasách, které budou řidiči při cestách přes naše území používat. Bohužel návrh řeší situaci pouze částečně. Největší zhoršení bezpečnosti lze očekávat ve Zlaté Olešnici, kde silnice I/16 není vybavena ani zpevněnou krajnicí, kde by byl možný nouzový pohyb chodců a lidé musejí při chůzi používat přímo jízdní pruh. Schází mi v návrhu také úsek silnice ve Starém Rokytníku, na kterém lze po dokončení polské dálnice S3 počítat s výrazným zvýšením provozu, při snaze objíždět při cestách mezi Trutnovem a Úpicí dlouhé kolony vozidel na Náchodské a Polské ulici v Trutnově. Dostatečná infrastruktura pro bezpečnost provozu ostatně není ani v částech města Nový Rokytník a Střítež."

