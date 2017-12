Nová lanovka v Černém Dole zahajuje provoz, otvírají i další střediska

Krkonoše - Mladé Buky, Rokytnice nad Jizerou, Harrachov i kompletní areál v Malé Úpě. To jsou další lyžařská střediska, která zahájí o víkendu zimní sezonu. V Peci pod Sněžkou pak mohou lyžaři v pátek poprvé vyzkoušet i zbrusu novou sjezdovku Javořák.

Do budování nové lanovky v Černém Dole se zapojil také rakouský specialista Erwin Gurschler. S desetičlenným týmem pracoval na spojení dvoukilometrového ocelového lana, které nese 78 sedaček.Foto: Deník/Michal Fanta

V pátek se poprvé dostane do akce nová odpojitelná čtyřsedačková lanovka Family Express, kterou v Černém Dole letos vybudoval SkiResort Černá hora - Pec. Nahradí původní třísedačku, je delší o 300 metrů. Rychlost přepravy má 4,5 metru za sekundu, překonává převýšení 235 metrů. Kilometr dlouhá cesta potrvá necelé 3,5 minuty. Maximální přepravní kapacita je 2400 osob za hodinu.



Do jejího budování se zapojil také rakouský specialista Erwin Gurschler, který pracoval s desetičlenným týmem na spojení dvoukilometrového ocelového lana. To nese 78 sedaček. Poprvé bude v provozu v pátek od 8.30 hodin, zatím na víkend. „Čtyřsedačková lanovka má odpojitelný systém, který umožňuje pohodlné nastupování i vystupování. Tuto technologii jsme zvolili s ohledem na to, že areál v Černém Dole je díky širokým a mírným sjezdovkám primárně určen pro rodiny s dětmi,“ uvedl Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora - Pec.



V Janských Lázních na Protěži, která je nejdelším osvětleným svahem v Česku, a v Peci pod Sněžkou na Javoru se v pátek 15. prosince a v sobotu 16. prosince koná první večerní lyžování této sezony. „Začátek zimy nám přeje, sněhové podmínky jsou skvělé, napadl přírodní sníh a dalo se i zasněžovat. Proto můžeme už nyní spustit večerní lyžování. K večeru se ve všech areálech SkiResortu parkuje zdarma,“ upřesnil Petr Hynek.



Večerní lyžování spouští v pátek také Mladé Buky. Skiareály Velká Úpa a Svoboda nad Úpou by se pro lyžaře měly otevřít v pátek 22. prosince.