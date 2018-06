Nová pěší zóna? Vzrostlé stromy, lavičky, stojany na kola a voda

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 21 500 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ SKUPINY C, CE, PROFESNÍ PRŮKAZ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Řízení motorových vozidel skupiny C, CE, profesní průkaz- kontejnerová přeprava na automobilech do 9 000 kg, so a ne volno, pracovní doba 6 -14.30, a 10-18.30, řízení VZV - průkaz řidiče VZV zařizuje a hradí zaměstnavatel. Po zaučení osobní příplatek a možnost pracovního poměru na dobu neurčitou, , kontakt: osobně, e-mailem, telefonicky. Pracoviště: Cz brik s.r.o. přepeře, 512 61 Přepeře. Informace: Jan Chovančík, +420 603 325 303.