Nová přírodní zahrada je díky své rozmanitosti oázou pro odpočinek, pozorování, smyslové vnímání a intenzivní prožívání života v přírodě. Díky své členitosti je možné ji využívat pro více účelů. Pro děti je tu nově amfiteátr a sedací stupně, zastřešené pískoviště i kůlové konstrukce.

Zejména děti z Mateřské školy pak ocení i řadu hracích prvků, skluzavku, či podzemní telefon, edukativní komůrky v kůlech, hmyzí hotel, ptačí pítko, ptačí budky a krmítka, květináče a kompostéry a mnoho dalšího.

„Cílem Základní a Mateřské školy je učit děti lásce k přírodě a k místu, kde vyrůstají, tedy ke Krkonoším. Proto jsme do nové přírodní zahrady umístili i symbol našich hor – sochu Krakonoše,“ říká Dita Mrázková, ředitelka Základní a Mateřské školy v Peci pod Sněžkou a dodává: „Tato přírodní zahrada by měla umožnit dětem poznávat přirozené souvislosti v přírodě a podpořit v dětech touhu se ptát, klást otázky a hledat odpovědi, jít do hloubky problémů. Měla by pomoci rozvíjet přirozenou touhu dítěte po poznání. Zahrada s přírodními prvky bude stimulovat dětskou spolupráci v heterogenním kolektivu, učit děti vzájemné ohleduplnosti a toleranci.“

Na přírodní zahradu získalo město Pec pod Sněžkou společně se Základní a Mateřskou školou prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl podpořen částkou 457 240 Kč.

Projekt přispívá k rozvoji environmentální výchovy přímo v praxi a umožní dětem poznat nepoznané a vytvořit tím základy etických a estetických hodnot. „Věřím, že spolu s kolegy plně využijeme potenciál nové přírodní zahrady, která přispěje k lepšímu vzdělávání dětí v enviromentální oblasti. Díky ní si vytvoří základy pro otevřený a hlavně odpovědný postoj k životnímu prostředí,“ připomíná Dita Mrázková.