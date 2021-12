Hned úvodní výjezdy ukázaly výrazně lepší dojezdové časy do horských středisek východních Krkonoš. Sedm minut potřebovali členové záchranky k tomu, aby dojeli na pomoc desetiletému dítěti s poruchou vědomí do Pece pod Sněžkou. Stav malého pacienta naštěstí nebyl tak dramatický, jak se zdál být z tísňové výzvy, a tak mohl být po ošetření v klidu převezen do trutnovské nemocnice.