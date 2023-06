„V rámci rekonstrukce bytových domů čp. 380 a 561 v ulici Josefa Šíra počítáme s celkovou kapacitou přibližně 18 až 20 modernizovaných bytů a případně šesti dalších nových bytů. Rádi bychom, aby pro každou bytovou jednotku byla garantována možnost parkování,“ upřesnila Eliška Ryndová, vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování vrchlabské radnice. V současné době se dokončuje studie na modernizaci bytů.

Dlouhá historie

Divadlo vznikne v budově chátrajícího bývalého městského kina. Součástí rekonstrukce bude i přístavba. Tato historická budova stojí ve Vrchlabí od roku 1927, kdy ji postavila vrchlabská stavební firma Kleofase Hollmanna. Provozovali ji tehdy obchodník s galanterií Robert Weigend a pánský krejčí Adalbert Lorenz. V přízemí tehdejšího Deutsche Lichtspielhausu se nacházelo 568 sklápěcích sedaček a 36 míst v lóžích. Na balkoně bylo 130 sedaček a 32 míst v lóžích. Před plátnem vzniklo mělké široké jeviště. Promítalo se tam, provozoval se kabaret a další zábavní programy. Po válce už fungovalo pouze kino. V roce 2010 byla budova uzavřena.

Hlavním kulturním stánkem ve Vrchlabí je Střelnice, kde Miloš Forman natáčel v roce 1967 kultovní film Hoří, má panenko. Kulturní dům má díky historické podobě (jde o bývalý krytý střelecký klub Schiessenclub) limity a nesplňuje parametry pro větší divadelní představení. Po vybudování divadla by Střelnice sloužila místním spolkům, tanečním či hudebním souborům a pro pořádání plesů.

Vrchlabí chce vybudovat divadlo ze starého kina postaveného téměř před sto lety

„Prostory Střelnice jsou v mnoha ohledech pro umělecký provoz nevhodné. Celá škála zajímavých muzikálových, operetních, baletních, tanečních, divadelních, koncertních a jiných pořadů tak zůstává z technických důvodů pro Vrchlabí nedostupná. Má úzké portály, nízké provaziště, nedostatečnou hloubku jeviště, které je dále deformované rozvodovou skříní. Je to především taneční sál. Hlavní problém je divácký servis. Na tanečním sále se pro potřeby divadelního, koncertního, konferenčního provozu staví vždy a znovu hliníkové hlediště,“ shrnul ředitel Kulturního domu Střelnice Vladimír Jindra, proč by Vrchlabí potřebovalo nové divadlo.

Jindra připomněl, že zájem o kulturu ve městě se během posledních let ztrojnásobil. „Těší mě, že se kultura ve Vrchlabí po období covidu znovu nadechla. Oproti předchozím letům je patrný zvýšený zájem veřejnosti. Zatímco v letech 2010-2012 byla návštěvnost Kulturního domu Střelnice 6 až 8 tisíc lidí ročně, v posledních letech se přiblížila hranici 30 tisíc. K tomu se přidává velký zájem o kino Kartonka, které jsme otevřeli loni a za první rok do něj přišlo 13 tisíc lidí,“ uvedl Jindra.

ZUŠ funguje ve Vrchlabí na pěti místech

ZUŠ Karla Halíře navštěvuje momentálně 380 žáků, jejich výuka probíhá na pěti různých místech a je tak značně roztříštěná. I proto by umělecké škole výrazně prospěl přesun z nevyhovujících podmínek do jednoho stálého místa. „Chodí k nám děti od 3 let až po seniory, máme dva jazzové orchestry. Vrchlabí není městem, které by bylo s kulturou na chvostu, ale má se čím pyšnit,“ zdůraznil ředitel ZUŠ Karla Halíře Radek Hanuš.

Budova ZUŠ Karla Halíře by vznikla v prostoru nynějšího domu čp. 405 v ulici Josefa Šíra. „Předpokládáme užší propojení provozu divadla a ZUŠ, sdílení prostor divadla pro vystoupení divadelních a hudebních souborů ZUŠ a zkoušky,“ nastínil představy města starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Náklady na vybudování Kulturně vzdělávacího centra se odhadují na 250 milionů korun. Radnice uvažuje o zřízení fondu, kde by postupně shromažďovalo prostředky na výstavbu.

„Budeme se snažit hledat vhodné dotační zdroje. Výstavba z úvěrových zdrojů je předem vyloučena. Nabízí se možnost využít stávající Fond revitalizace centra města i pro potřeby rekonstrukce a přestavby budovy kina na divadlo a pro budoucí výstavbu nové ZUŠ. Příděl do tohoto fondu pro letošní rok by mohl být 10 milionů korun,“ konstatoval starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Lidé ve Vrchlabí mají na investiční záměr města za čtvrt miliardy korun různé názory. Z jedné strany říkají, že divadlo i novou budovu ZUŠ by si město zasloužilo, z druhé strany je odrazuje vysoká částka, která bude potřeba k jejich vybudování. „Kultuře ve městě by to prospělo, ale je to hodně peněz. Pokud na výstavbu bude město mít, proč ne. Nicméně pokud bych si měl vybrat, jestli má město investovat do mateřské či základní školy nebo do divadla, tak bych určitě byl pro školku či školu,“ vyjádřil svůj názor Anton Martinec.

„O takových investicích slyším poprvé, docela mě to překvapuje. Investice to není malá, i když prostory pro obě aktivity jsou,“ doplnil Roman Mašek.

Renata Koláčná by investici do kultury uvítala. „Podle mě se jedná o hezký projekt s návazností na kulturní historii spjatou s Vrchlabím, divadelní spolek nebo osobnost Karla Halíře, pod jehož jménem ve Vrchlabí ZUŠ funguje a je hojně navštěvovaná. Projekt může přinést větší zájem o město a s tím spojené nové možnosti pro místní podnikatele,“ řekla.