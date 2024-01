Lyžaři ve Špindlerově Mlýně můžou aktuálně využívat více než 20 kilometrů sjezdovek. Patří mezi ně i nově otevřené tratě Přehradní u horní stanice Hromovky a Lesní na Medvědíně, rozšířená nejvytíženější modrá sjezdovka ve Svatém Petru a Vodárenská, která dosud sloužila spíše jako odjezdová cesta spojující Mísečky s dolní stanicí Medvědína. „V provozu je celé středisko a všechny lanovky. Úbytek lidí po vánočních svátcích navíc znamená poloprázdné svahy a minimální fronty u lanovek,“ popsal aktuální situaci ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. „Lyžování ve Špindlu má nevýhodu v tom, že je tam hrozně velká koncentrace lidí na malém prostoru, zvlášť na modrých sjezdovkách a jejich užších místech. Potkávají se tam začátečníci, lyžařské školy, rodiny s dětmi. Kvůli většímu komfortu a bezpečnosti jsme provedli úpravy terénu a sjezdovky výrazně rozšířili,“ řekl Hroneš.

Otevřením nových sjezdovek Skiareál spustil vizionářský projekt propojení areálů, který připravoval řadu let. „Jsem pyšný, že po letech, kdy jsme mluvili o tom, že projekt bude, jsme konečně začali a lidé vidí první konkrétní výsledky. Investovali jsme 300 milionů korun. Chceme poskytovat lyžařům lepší podmínky a komfort a hodláme v tom pokračovat,“ zdůraznil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. „Jsme v Krkonošském národním parku, projekt byl extrémně administrativně náročný, vyžádal si množství příprav, povolování, studie vlivu na životní prostředí. To nás stálo spoustu let a peněz, než jsme se dostali k realizaci,“ dodal.

Projekt nicméně dostal trhlinu, Skiareál Špindlerův Mlýn ustoupil od záměru vybudovat parkovací dům u Labské přehrady. „Po makroekonomických kotrmelcích posledních let, ať už to byl covid, kdy středisko bylo mimo provoz bez příjmů a jen s náklady, energetická krize, obrovský růst nákladů, překročil rozpočet projektu z původních 750 milionů částku 1,3 miliardy korun. Museli jsme proto hledat smysluplné úpravy projektu,“ vysvětlil René Hroneš.

Skiareál proto nebude stavět parkovací dům, na jehož střechu plánoval umístit spodní stanice lanovek a dojezdy sjezdovek. Ty budou místo toho končit na úrovni terénu parkoviště P1 u Labské přehrady. „Toto řešení neznamená, že v budoucnu nebude možné postavit parkovací dům,“ uvedl ředitel Skiareálu.