„Tři nové mosty na komunikaci II/296 jsou od tohoto týdne v režimu předčasného užívání a cesta do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy je tak pro řidiče znovu průjezdná bez omezení. Chtěl bych v první řadě všem poděkovat za trpělivost. Přes 50 let staré mosty byly v havarijním stavu a bylo nezbytné postavit nové. Hlavním úskalím investice bylo zachování dostupnosti dopravy, protože mosty leží na jediné přístupové silnici do této části Krkonoš. Těší mě proto, že se nám povedlo souběžně zrekonstruovat všechny tři mosty najednou tak, abychom co nejméně komplikovali dopravu v dalších letech,“ uvedl hejtman Martin Červíček.