Nové zdravotníky má do špitálů přilákat stipendium

Trutnov - Až 70 nových sester a nelékařských pracovníků má přilákat do nejvíce ohrožených oddělení nemocnic v kraji nově chystané stipendium.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Studenti zdravotnických škol a absolventi vysokých škol v oboru ošetřovatelství a fyzioterapie by mohli jednorázově získat od Královéhradeckého kraje (zřizovatele špitálů) až 80 tisíc korun. „Podmínkou je, že se po úspěšném ukončení studia zaváží v nemocnicích pracovat po dobu minimálně tří let,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.



I přes úspěšný nábor nových posil na Ukrajině stále chybí v nemocnicích kraje šedesát zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Proto se nyní vedení kraje zaměří na absolventy českých zdravotnických škol. V rozpočtu má pro ně připraveno pět milionů korun.



„Podobný stipendijní program se nám velmi osvědčil pro motivování čerstvých absolventů lékařských fakult. Podařilo se nám takto získat již 50 lékařů, dalších 40 se nám přihlásilo letos. Nyní chceme podobnou cestou oslovit i nelékařské zdravotnické pracovníky. Věřím, že se projekt dotáhne, bude úspěšný a pomůže nám personálně stabilizovat některá oddělení,“ prohlásil Cabicar.



Příspěvek bude určen jak pro všeobecné, praktické i dětské sestry, tak i pro fyzioterapeuty a porodní asistentky.



Pokud stipendia schválí krajští zastupitelé, mohli by noví zdravotníci nastoupit v létě 2019. K vyplácení by docházelo prostřednictvím nadačních fondů. Loni vznikly také v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem.