První bezmála dvě stovky pacientů přišly v pondělí do nově otevřené ordinace praktických lékařů v Trutnově v Palackého ulici. V osm hodin ráno je poprvé přivítali lékaři Jakub Vomáčka a Pavel Štolba.

Nový praktický lékař v Trutnově Pavel Štolba přivítal v pondělí 3. června první pacienty v ordinaci v Palackého ulici. | Video: Deník/Jan Braun

„První týden probíhají výhradně registrace pacientů. Existují dva způsoby - buď přes webové stránky ordinacetrutnov.cz a portál sestra Emmy, kde si zájemci můžou zarezervovat termín a přijít k nám na registraci, nebo pokud nechtějí používat internet, můžou přijít bez objednání a registrovat se přímo u naší sestřičky v ordinaci,“ vysvětlil lékař Pavel Štolba. Dosud si podle něj rezervovalo termíny k registraci přes 950 lidí.

„To je zhruba třetina až čtvrtina z celkové kapacity, kolik můžeme přijmout,“ dodal Štolba. Noví praktičtí lékaři otevřeli ordinaci na místě někdejší prodejny ovoce-zelenina a skautské klubovny v horní části Palackého ulice, kterou město kompletně přestavělo a vybudovalo moderní prostředí ke spokojenosti doktorů i pacientů.

Většina ordinací takhle nevypadá

„Jsme nadšení a věříme, že i pacienti se tady budou cítit dobře. Je to nové a pěkné prostředí. Většina ordinací praktických lékařů takhle nevypadá,“ spokojeně se rozhlížel po moderní ordinaci Pavel Štolba. „Pamatuji se, že tady byla kdysi prodejna ovoce a zeleniny. Dnes je to úplně něco nového, fakt pěkné,“ hodnotil novou ordinaci Oldřich Florian, který se přišel v pondělí zaregistrovat mezi úplně prvními pacienty.

Z prodejny ovoce a zeleniny bude v Trutnově ordinace. Ještě sehnat doktora

Oba noví praktičtí lékaři dosud působili v armádě. Do Trutnova je přilákala nabídka města. Rodák z Trutnova Jakub Vomáčka dosud pracoval jako praktický lékař v Praze na oddělení hyperbarické medicíny Ústavu leteckého zdravotnictví, Pavel Štolba v ordinaci praktického lékaře, která je součástí 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely, v klasické ambulanci pro vojáky z povolání, občanské zaměstnance i civilní obyvatelé žijící v této části Prahy.

Zemřel známý trutnovský sportovní masér Karel Nývlt

Město Trutnov jim poskytlo prostor k vykonávání lékařské praxe a převzalo jejich závazek vůči zaměstnavateli, v tomto případě Armádě ČR. Otevření dvou nových ordinací znamenalo investici necelých 6 milionů Kč. Lékaři se na oplátku zavázali, že budou provozovat ordinace minimálně 12 let, a to alespoň 200 dní v roce.

„Nevyužité prostory jsme zrekonstruovali tak, aby vyhovovaly všem normám a požadavkům na moderní ordinace za zhruba 3,3 milionu Kč. Oba lékaři následně využili dotaci města a za částku celkem 500 tisíc Kč do nich pořídili vybavení,“ upřesnil starosta Trutnova Michal Rosa. „Jelikož oba lékaři měli závazek vůči Armádě ČR, město tento závazek ve výši 2,1 milionu Kč převzalo, což je další forma pomoci, kterou může nabídnout,“ doplnil.

„Nejdříve jsme absolvovali nezávazný rozhovor se zastupiteli Trutnova, kteří přišli s velmi zajímavou nabídkou podmínek práce. Mohu říct, že již po prvním rozhovoru jsme si byli jistí, že praxi v Trutnově otevřeme. Otázkou tak bylo jen to, jak rychle se nám to povede. Na podzim minulého roku jsme podali žádost o ukončení služebního poměru a pustili se do zřizování nové ordinace,“ popsal Jakub Vomáčka, jak námluvy s Trutnovem probíhaly.

Další ordinaci vybudují v Poříčí

Ordinace v Palackého ulici nebude jediná, kterou radnice opraví pro nové praktické lékaře. Další prostory chce podobným způsobem připravit v Poříčí.

„Využijeme část detašovaného pracoviště Městské knihovny Trutnov, kde právě projektujeme rekonstrukci ordinace pro jednoho lékaře. Zatím není obsazena, nicméně chceme být připraveni, jelikož vytvořit ordinaci je z hlediska administrativy, hygienických norem a dalších požadavků časově náročné. Hotová by mohla být za rok. Budeme velmi rádi, pokud se nám do té doby podaří oslovit zájemce,“ řekl starosta Trutnova.

O vyšetření kůže a mateřských znamének je zájem, odhalují včas zhoubné nádory

Podporu města využily další dvě nové lékařky. Zubní lékařka Julie Košťálková získala od města 250 tisíc Kč na vybavení nové stomatologické ordinace a stejnou částkou radnice podpořila lékařku Evu Linhartovou při převzetí a dovybavení stávající ordinace praktické lékařky, která odchází do důchodu. Obě se tak zavázaly k setrvání a výkonu profese v Trutnově po dobu minimálně 5 let.

Mohlo by vás také zajímat: Pátý CirkUffový den uzavřelo Heart, vystoupení trutnovské cirkusové školy