Maximální vstřícnost k přání rodičky – to je hlavní motivace pro zavedení další novinky v trutnovské porodnici. Nově zřízené Centrum porodní asistence (CPA) umožní budoucím maminkám rodit bez lékaře, přitom za odborného doprovodu porodní asistentky a s jistotou, že lékař i moderní přístrojové vybavení jsou na dosah.

V trutnovské porodnici mohou maminky od 1. září rodit pouze s porodní asistentkou. Pokud se neobjeví komplikace. | Foto: Deník

„Porodnice tak chce budoucím maminkám nabídnout co možná nejpřirozenější porod, vyjádřit respekt k intimnosti této jedinečné události, a přitom zaručit bezpečí ženy i miminka," vysvětluje mluvčí královéhradeckého zdravotnického holdingu Lucie Chytilová. CPA nespočívá v budování nových prostor, je to nová koncepce péče o rodící ženu. Centrum porodní asistence v trutnovské porodnici vznikne 1. září 2023.

„Zřízením Centra porodní asistence dáváme formální rámec praxi, která v naší porodnici již částečně funguje. Pokud se žena rozhodne rodit bez asistence lékaře, zodpovědnost za celý porod přebírá porodní asistentka, která má ovšem v každém okamžiku možnost lékaře přivolat,“ vysvětluje primář oddělení Jan Kestřánek.

Stav rodičky nejprve posoudí lékař

Podmínkou pro využití služby Centra porodní asistence je nerizikový průběh porodu. Stav rodičky po jejím příchodu do porodnice posoudí lékař při vyšetření u příjmu. „Pokud je stav rodící ženy i miminka bez komplikací, může se žena rozhodnout, zda si přeje porod s asistencí lékaře, nebo pouze s porodní asistentkou. V takovém případě lékař nadále do porodu nezasahuje, nevyšetřuje ženu v průběhu porodu a žena může nerušeně rodit pouze s porodní asistentkou a případně se svým doprovodem," popisuje Lucie Chytilová. Pokud se například během porodu vyskytne potřeba podání léků, naordinuje je lékař a porod nadále vede porodní asistentka. Stejně tak je lékař v průběhu celého porodu připraven poskytnout pomoc, pokud by se vyskytly komplikace.

„Celý porod je v režii rodičky. Lékař nebo porodní asistentka ji mohou cokoliv doporučit, ale je to ona, kdo rozhoduje o dalším postupu. Přínos CPA vidím v tom, že maminka tráví s porodní asistentkou více času, a tím jsou v bližším kontaktu. To přispívá ke klidu maminky a příznivě ovlivňuje celý porod. Pokud si však ženy přejí, mohou mít u porodu lékaře a stejně tak mohou rodit v různých polohách, nebo využít další možnosti, které naše porodnice nabízí,“ říká vrchní sestra trutnovského gynekologicko – porodnického oddělení Lenka Mikešová.

„Porodů vedených převážně porodní asistentkou v poslední době na přání maminek přibývá. I proto se snažíme neustále profesně posouvat, navštěvujeme kurzy, vzděláváme se ve fyzioterapii v porodnictví a rozšiřujeme si znalosti, přestože máme za sebou již letitou praxi,“ dodává porodní asistentka Pavlína Buryáncová.

Jistější než porod doma

Přirozený a nerušený porod v úzkém kontaktu s porodní asistentkou na jednom z porodních pokojů v nemocnici může být volbou například pro ženy, které láká porod v domácím prostředí, ale chtějí mít jistotu rychlé dostupnosti odborné zdravotní pomoci, pro případ, že nastanou komplikace. Institut Centra porodní asistence vhodným a bezpečným způsobem kloubí přání žen na respektování intimity při porodu a zachování bezpečnosti pro matku i dítě.