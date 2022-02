Osvětlená ledová plocha je v provozu pro veřejnost každý den od 14 hodin. V pondělí, ve středu a od pátku do neděle se bruslí do 21 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 19 hodin. V průběhu týdne je čas od 8 do 13 hodin možné využít pro organizované bruslení, především v rámci školní výuky. Plochu denně upravuje správce kluziště minirolbou WM Pinguino, na kterou městu poskytla nemalý finanční příspěvek Nadace ČEZ.