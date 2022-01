Lidé v sobotu nezůstávali pouze u čočkovky. Dávali si k ní kynutý knedlík s povidly, mákem a vanilkovou omáčkou, smažený sýr a hranolky nebo vepřové výpečky s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. Někteří si připomněli silvestrovské oslavy a opakovaně si dopřávali vaječný likér.

"Zlákala nás čočková polévka a možnost zazvonit si pro štěstí," přiznával Milan Stránský z Ústí nad Labem, který je v Janských Lázních na silvestrovském pobytu.

"Na Silvestra jsme moc nebláznili. Líbil se nám pěkný ohňostroj, který byl v Janských Lázních. Původně jsme přijeli lyžovat. V pátek se nám to povedlo v Černém Dole, ale v sobotu se lyžovat opravdu nedalo. Byla velká mlha, i proto jsme vyrazili na Stezku. Vyplazili jsme se k ní pěšky lesem po ledovce. Je to pěkná stavba, i když nebylo zrovna nic vidět. Prošli jsme si všechna stanoviště a odpověděli na všechny otázky o přírodě, které tam jsou uvedené," líčil Milan Stránský dojmy z krkonošské atrakce.

"Počasí se první den nového roku bohužel moc nevyvedlo. Z návštěvníků bylo nejvíce těch, kteří přijeli trávit Silvestra do Krkonoš a vzali to jako vítanou procházku na Nový rok. Ale viděl jsem na Stezce i dost lidí z Trutnova a okolí," dodal vedoucí provozu Miroslav Matas. Podle něj přišlo na Stezku korunami stromů během vánočních svátků nejvíce lidí 27. prosince, ještě o něco více jich přilákala novoroční akce.

Nejslabším obdobím turistické atrakce v Janských Lázních bývá listopad a začátek prosince. "Ve druhé polovině prosince už je patrná přítomnost lyžařů v Krkonoších, kteří si zpestřují pobyty návštěvou u nás," uvedl marketingový ředitel Stezky Zdeněk Pop. Nejsilnější jsou letní měsíce.

Návštěvníci v sobotu poprvé platili dražší vstupné. Dospělou osobu stojí vstup od 1. ledna 320 korun, senioři nad 65 let a děti od 3 do 14 let platí 250 korun. Vstupné do konce uplynulého roku stálo 280 Kč pro dospělé, pro děti od 3 do 14 let 220 Kč, pro seniory nad 65 let 190 Kč. V lednu a únoru je Stezka otevřená od 9.30 do 16.00. Poslední návštěvník je na vpuštěn na trasu jednu hodinu před koncem otevírací doby.

V "covidovém" roce 2020 navštívilo Stezku korunami stromů Krkonoše 179 tisíc lidí, o rok dříve 305 tisíc, v roce 2018 308 tisíc. Údaje za rok 2021 ještě nejsou známé. Stezka byla slavnostně otevřena 2. července 2017.

