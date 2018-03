Novotných je na Trutnovsku nejvíce. Melničuk je sám

Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji TECHNIK. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , -Spolupráce na vývoji a návrhu výrobků (např. detektory ionizujícího záření), -Testování prototypů a experimentální práce, -Vývoj a konstrukce, -Odborný rozvoj ve vybrané oblasti, , Požadujeme: , -SŠ/VŠ vzdělání technického nebo fyzikálního směru, -Schopnost práce v týmu a aktivní přístup, -Ochota učit se novým věcem, -Pozice je vhodná pro absolventy, zaškolení samozřejmostí., , Nabízíme: , -vysoce atraktivní zaměstnání a kontakt s nejmodernějšími standardy,, -spolupráci na výrobě a vývoji špičkových technických výrobků,, -seznámení se s řadou moderních postupů,, -možnosti dalšího kvalifikačního rozvoje a vzdělávání,, -přátelské pracovní prostředí, profesionalita,, -odpovídající platové ohodnocení,, -flexibilní pracovní doba,, -5 týdnů dovolené a další firemní benefity., , CRYTUR, spol. s r.o. je dynamická, exportně zaměřená, trvale rostoucí společnost v oblasti špičkových technologií (monokrystaly, elektronová mikroskopie, lasery, aj.) se 170 zaměstnanci a obratem 250 mil. Kč., , kontakt: telefonicky, e-mailem, osobně: každé pondělí od 7.00 do 8.00 hod.,. Pracoviště: Crytur, s.r.o., Na Lukách, č.p. 2283, 511 01 Turnov 1. Informace: Válková, +420 481 319 511.

Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitelka mateřské školy18 000 Kč

Učitelé v oblasti předškolní výchovy Učitelka MŠ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: UČITELKA MŠ , Požadujeme spolehlivost, loajalitu, schopnost samostatné práce a organizace, základní znalost práce na PC, ŘP B, základní znalost Aj, ochotu a chuť pracovat s dětmi, praxe není podmínkou. Jedná se o práci v malém kolektivu, ve třídě s maximálním počtem 15ti dětí, ve Špindlerově Mlýně, která je otevřena od 7,30 do 17,00 hod. Pracovní doba 8 hodin denně. Směnnost dle dohody s druhou učitelkou. Nástup dle dohody. , Zajištěné ubytování přímo v budově MŠ včetně příspěvku, Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat uchazeče z EU.. Pracoviště: Able mateřská škola a znalecká a realitní a.s. - špindlerův mlýn, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Klára Danielis, +420 777 260 315.