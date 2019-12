"Společnost Lidl daruje příspěvkové organizaci Mateřské školy Trutnov z každého nákupu nad 300 Kč částku 50 Kč. Za darované finance budou pořízeny didaktické pomůcky pro děti," sdělila mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Nová prodejna bude otevřena denně od 7 do 21 hodin, v neděli pak od 8 do 21 hodin. "Po vánočních svátcích, v termínu od 13. do 26. ledna, se mohou zákazníci těšit na speciální nabídku určenou pouze pro trutnovskou prodejnu," uvedla Holá.

Nová prodejna zaujme na první pohled moderním architektonickým pojetím. To se odráží ve vzdušném a velkoryse pojatém vnitřním prostoru, díky kterému se mohou zákazníci těšit na pohodlné nakupování. K tomu přispějí například široké uličky, nová pekárna, rozšířené úseky čerstvých potravin, tedy ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků.

Další zásadní novinkou pro zákazníky jsou nové pokladny s odkládacím prostorem i větší plochou za pokladnami, takže zákazníci budou mít větší pohodlí při ukládání svých nákupů. "Novinkou je také wifi připojení zdarma, ve vstupním prostoru pak možnost zakoupení kávy s sebou z automatu vyrobeného speciálně pro prodejny Lidl a s nápoji z našeho sortimentu," doplnila novinky pro zákazníky mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá. Prodejna je jednopatrová, přičemž při stavbě bylo myšleno také na zaměstnance. Ti se mohou těšit na útulné zázemí.

Vítanou novinku trutnovského Lidlu představuje také prostorné parkoviště, kde přibyla nová parkovací místa a všechna mají šířku 2,70 metru, což je o 20 centimetrů více než standardní parkovací stání. Vyčleněna jsou tam i parkovací místa pro rodiny s dětmi. Pro ně budou určeny také speciální vozíky pro upevnění autosedačky či dětské nákupní vozíky.

Velmi důležitým aspektem nové budovy je její ekologická šetrnost. Probíhá v ní rekuperace tepla z odpadního vzduchu, jež bude využíváno pro předehřívání vzduchu čerstvě přiváděného. Přínosem je také efektivní systém podlahového vytápění a použití ekologických chladících technologií. Uvnitř prodejny i na parkovišti se svítí úsporným LED osvětlením. Díky prosklené přední části fasády bude také využíváno co nejvíce denního světla.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 254 prodejen, které jsou zásobovány čtyřmi logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 procent veškerého sortimentu.