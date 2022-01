Zábrany umístil na sjezdovku spoluvlastník pozemku Petr Kubíček, který ho získal loni v dědickém řízení. Učinil tak poté, co dlouholetý provozovatel lyžařského areálu Miroslav Mádr nepřistoupil na přemrštěné podmínky. Proto se lyžuje v Radvanicích pouze na malém dětském vleku na vedlejším svahu. "Nový majitel pozemku nám řekl, že buď zaplatíme 200 tisíc na sezonu nebo nepojedeme. Takže nejezdíme. Je to problém pro celou oblast," krčí rameny provozovatel radvanických vleků Miroslav Mádr.

"Jsme malé a levné středisko, které má skipasy za lidové ceny. Děti lyžují hodinu za stovku, dospělí za 150 korun. V provozu je jen 200 metrů dlouhý dětský vlek, který je pomalejší a určený pro začátečníky, nefungujeme proto ani z poloviny. Penziony a chalupy přicházejí o lyžařské výcviky, které se hromadně ruší," přibližuje aktuální stav.

Až do loňského roku přitom byla situace bezproblémová. Měnit se začala až únorovém úmrtí dlouholetého majitele, který nechával pronájem pozemků bezplatně. V dědickém řízení připadly pozemky na sjezdovce dvěma novým vlastníkům. Zatímco jeden z nich neměl problém pokračovat v bezplatném pronájmu, druhý vyšponoval cenu za využívání sjezdovky tak vysoko, že provozovatelé areálu na ni odmítli přistoupit.

"Na podzim mi přišlo do mailu upozornění, že podnikáme na cizím pozemku, tak jsme si domluvili schůzku. Na ní po nás chtěl pan Kubíček 200 tisíc korun nájem za zimu, což vychází v přepočtu 40 korun za metr čtvereční. Reagovali jsme, že tolik nevyděláme. Tak vysoký nájem je neobvyklý, je to šestinásobek běžného nájmu, který platíme Lesům ČR a dalším spolumajitelům pozemků v areálu. Řekl, že ho to nezajímá a buď zaplatíme 200 tisíc nebo nepojedeme," popisuje jednání provozovatel vleků.

Ten nabídl za nájem 8 korun za metr čtvereční nebo odkup pozemku. "Od té doby nám pan Kubíček neodpověděl a den před Štědrým dnem nám postavil plot napříč sjezdovkou. Na Silvestra pak přistavěl dalších padesát metrů na druhé straně. Naprosto bezdůvodně, protože jsem mu napsal, že když si to nepřeje, tak na jeho pozemek nevstupujeme ani nebudeme," říká Miroslav Mádr.

Deník zajímalo také stanovisko majitele pozemků Petra Kubíčka, který má podle obchodního registru trvalou adresu v Děčíně a podniká v Peci pod Sněžkou v Penzionu Sněžka. Na telefon ani sms zprávu nereagoval a jeho mobil byl po opakovaných pokusech vypnutý.

Miroslav Mádr si sype popel na hlavu, že neměl s původním majitelem sepsanou smlouvu o pronájmu. "Byla to chyba," uznává. "Dojeli jsme na to, že jsme měli s původním majitelem vždycky pouze ústní dohodu. Pokud bychom měli platnou smlouvu, byla by situace jiná. Vždycky jenom mávl rukou, ať si tady jezdíme. Podnikal ve vesnici, patřily mu lesy okolo, nevadilo mu, že tady vlek fungoval," tvrdí provozovatel skiareálu v Radvanicích.

Mádrovu verzi potvrzuje i druhý současný majitel pozemků na sjezdovce, který se vyjádřil pouze pod podmínkou zachování anonymity. "Je to skutečně tak. V gentlemanské dohodě mého předchůdce bych určitě pokračoval, vleky v Radvanicích jsou důležité pro region. Je dobře, když jsou v provozu. Jednání pana Kubíčka považuji za nepochopitelné, neztotožňuji se s ním," zdůrazňuje. Kvůli tomu, že si spolumajitel postavil hlavu, to není nic platné a vlek stojí.

Miroslav Mádr je smířený s tím, že na hlavní sjezdovce se lyžovat nebude. "Vlek zkrátíme a přestěhujeme na druhou stranu na naše pozemky," uvažuje. "Situace mě mrzí. Jsem v areálu od 90. let, je to takové moje dítě, srdeční záležitost. Musíme se s tím vyrovnat, nedá se proti tomu bojovat, i když nám lidé vyjadřují podporu a říkají nám, ať se nevzdáváme. Malé areály to mají dnes těžké, to ví každý, kdo má zdravý rozum," dodává.