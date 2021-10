O tom, že nemluví jen do větru, svědčí první takový počin. V úterý lékaři gynekologicko-porodnického oddělení v Trutnově provedli laparoskopickou operaci, která se až dosud dělala pouze na klinice.

Jan Kestřánek zároveň připomíná, že nechce, aby vedle porodnictví zaostávala gynekologie. "Chtěl bych rozšířit spektrum operací na gynekologii, aby ženy nemusely jezdit na speciální operace do Hradce Králové. Jsem přesvědčen, že jsme schopni je provést ve stejné kvalitě v Trutnově. V lékařském týmu na to máme odborníky," řekl.

O tom, jak to vypadá na porodním sále v Trutnově, se mohou přijít přesvědčit zájemci v pondělí 11. října při dni otevřených dveří od 17 hodin. K dispozici pro případné dotazy budou primář i porodní asistentky.

Trutnovská porodnice je od pátku 1. října opět otevřená. Budoucí maminky si můžou oddechnout, nebudou muset jezdit rodit mimo okres Trutnov. Nikde jinde na Trutnovsku totiž porodnice není. "Podstatné je, aby se u nás pacientkám líbilo a vracely se k nám. To je první a nejzásadnější úkol," zdůraznil nový primář gynekologicko-porodnického oddělení Jan Kestřánek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.