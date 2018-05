Nový ředitel vrchlabské nemocnice je chirurg. Chce zůstat na sále a operovat

Vrchlabí - Ředitelem Nemocnice Vrchlabí se stal od května Michal Mrázek. Zkušený chirurg, který byl od srpna minulého roku lékařským ředitelem zařízení, doufá, že se mu podaří skloubit direktorskou funkci s jeho původními povinnostmi na chirurgickém sále. „Nemohu si dovolit svůj medicínský obor opustit,“ říká.

Nový ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.Foto: archiv nemocnice

Je to poprvé, co budete řídit nemocnici. S jakými představami a plány vstupujete do této funkce?

Chtěl bych pokračovat v nastaveném směru, který jsme zde zavedli s bývalým kolegou. To znamená absolutní otevřenost a informovanost k personálu. Z nemocnice bych pak chtěl vybudovat společně s personálem fungující, spolehlivou, vyhledávanou a kvalitou vyhlášenou nemocnici. Byl bych také rád, abychom byli vyhledávanou lokalitou pro nové pracovní příležitosti.



Budete se i nadále věnovat medicínským úkolům na chirurgii?

Chtěl bych, ale na rovinu říkám, že nevím, jak vše půjde skloubit. Každopádně mám dále úvazek i na chirurgii, budu chodit normálně operovat a nadále sloužit. Nemohu si dovolit svůj medicínský obor opustit.



Nebude vám chybět větší zatížení na sále?

Ohledně sálu a elektivních operací, tedy plánované chirurgie, by se nemělo nic změnit, takže o operování nepřijdu.



Jaká je podle vás jako odborníka úroveň oddělení chirurgického oddělení Nemocnice Vrchlabí?

Vysoká. A nechci, aby to znělo jako „malá domů“, když na chirurgické oddělení patřím. Co se týká traumatologických operací, jsme schopni odoperovat téměř vše, vyjma operací páteře a traumat hlavy. Větší část operativy zabírá traumatologie, nyní i v kombinaci s ortopedickými výkony, jejichž počet od minulého roku stále navyšujeme. Jedná se například o operace náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Ostatní je pak klasická břišní operativa s akcentací na laparoskopické operace. Až na výjimky jsme schopni odoperovat téměř vše, co patří na chirurgické oddělení takto velké nemocnice. Ukázala to i lyžařská sezona, která byla velice náročná.

Kolik jste zaregistrovali případů a operací?

Přesný počet vám nyní neřeknu. Ale podle místních to byla jedna z nejtěžších zimních sezon. Za první tři měsíce letošního roku jsme odoperovali o 100 operací více než loni. Byl to enormní nápor jak pro lékaře, tak pro sestry. Zvládli to perfektně. Patří jim velké poděkování.



Osvědčil se Medical Point, ambulance přímo u sjezdovky ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně?

Byl to výborný nápad. Zpětná vazba od pacientů byla skvělá. Personál nemocnice si ambulanci pod sjezdovkou vzal za svou a odvedl vynikající práci. Byli jsme tam nepřetržitě od 9. prosince do 15. dubna, včetně všech víkendů a svátků.



Snad všechny nemocnice v České republice mají problém se stavem personálu. Jak jste na tom ve Vrchlabí?

Celkem slušně, ale vždy to může být lepší. Rádi přijmeme zdravotní sestry, sanitáře i ošetřovatelky. Pokud bychom chtěli rozšířit některá oddělení o další lůžka, tak je nábor dalšího personálu nutností. V lékařském personálu pak sháníme lékaře na následnou péči a na internu, hodil by se nám také lékař na oddělení akutní medicíny.



Na začátku roku jste výrazně rozšiřovali kapacitu oddělení následné péče z osmi na 32. Osvědčil se tento krok?

Oddělení následné péče nám dělá radost. Především svým nastavením provozu a léčby. Neslouží jako jakési „odkladiště“ dříve narozených pacientů. Jejich skladba se výrazně změnila, na následnou péči přicházejí i mladší pacienti, zejména po ortopedických výkonech, mají zde k dispozici svého vlastního rehabilitačního pracovníka. K nim patří i pacienti i po úrazech. A dále svou kvalitou, na jejímž základě již nyní víme, že jsme schopni lehce zaplnit kapacitu oddělení o zhruba 15 až 20 lůžek větší a uspokojit poptávku po dalších lůžkách.



Jak fungují další oddělení, interna a oddělení akutní medicíny?

Interní oddělení to má velmi složité, neboť nám právě tam chybí lékaři, i když to nyní vypadá, že bychom mohli po prázdninách získat nové. Naši lékaři ve službách suplují práci obvodních lékařů z Vrchlabska, kteří tam neslouží pohotovost, a pacienti pak se vším chodí na interní ambulanci. Oddělení akutní medicíny po nástupu nového primáře Andara změnilo svou tvář a pečuje bezproblémově o pacienty v akutním ohrožení života nebo o pacienty po složitějších operacích. Není to tak, že by to dříve nebylo, ale chod celého oddělení je nyní nastaven jinak, k prospěchu pacientů i personálu.

Vy jste před příchodem do Vrchlabí pracoval 17 let ve frýdlantské nemocnici. Proč jste se rozhodl odejít do Vrchlabí?

Zde budu diplomat. Řekněme, že jsem se neztotožnil se směrem a názory, se kterými přišlo nové vedení nemocnice.



I vaše manželka je lékařka, pracuje jako gynekoložka. Nepotřebujete odborníky do gynekologické ambulance?

Ve Vrchlabí máme v gynekologické ambulanci velmi šikovnou paní doktorku a manželka dále pracuje v nemocnici ve Frýdlantu, takže ne. Ale nebránili bychom se hlubší spolupráci do budoucna, a to oboustranně.



Ve vrchlabské nemocnici funguje několik specializovaných ambulancí - dermatologická, diabetologická a kardiologická. Plánujete otevření nějaké další?

V současné době plánujeme otevření ambulance rehabilitačního lékaře. Do budoucna uvidíme.



Co vás vede k otevření ambulance rehabilitačního lékaře?

Jednoznačně spektrum pacientů a operačních výkonů. Je to zároveň další nabídka služeb pro Vrchlabsko. Stále přibývá pacientů s bolestmi kloubů a zad. Ty spolu s pacienty po ortopedických a traumatologických operací kapacitu ambulance a její poptávku jistě naplní.



Jak jste spokojeni s rozjezdem kardiologické ambulance?

Kardiologická ambulance si velmi brzy našla své místo mezi pacienty. Má však stále své rezervy. Tou největší je, že máme málo interních lékařů, a tak se primář Kajzr musí také starat o své interní oddělení a nemůže zcela kapacitu ambulance využít. Je to velká škoda, neboť potenciál je velký a kvalita také.



Plánujete pořízení dalšího vybavení a přístrojů?

Určitě. Na chirurgii to bude laparoskopická věž, dále budeme postupně doplňovat instrumentarium k operacím. Na oddělení akutní medicíny to bude nový ultrasonografický přístroj, který by měl lékařům usnadnit práci s pacienty v přímém ohrožení života. Další investice se pak chystají i na oddělení následné péče a následné intenzivní péče. K provozním investicím bude patřit výměna dieselagregátu.