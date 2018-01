Nový senátor Jan Sobotka: Kotrmelce pana Hlavatého mi pomohly

Vrchlabí - Starosta Vrchlabí Jan Sobotka bude novým senátorem za Trutnovsko. U voličů vyhrál ve druhém kole doplňujících voleb s drtivou převahou.

Získal 67,11 procent hlasů, o 15 tisíc hlasů více než Jiří Hlavatý se 32,88 procenty. „Je to pro mě fantastické. Podpora ve Vrchlabí, jeho okolí, Špindlerově Mlýně i dalších městech byla ohromná a jsem z ní obrovsky nadšený,“ reagoval na výsledky voleb, kdy v domovském Vrchlabí získal 90 procent hlasů. „Je to patrně dopad mé práce a životního příběhu. Snažím se celý život žít tak, abych tu svoji práci mohl dělat,“ řekl novopečený senátor.

Poražený soupeř, Jiří Hlavatý, který tím přišel o post senátora, mu hned telefonoval. „Pan Hlavatý, se kterým máme mezi sebou korektní vztahy, mi pogratuloval. Je zklamaný, ale říkal, že aspoň bude mít více času na fabriku,“ prozradil, co si oba soupeři z finálového kola říkali. Jan Sobotka výrazně zabodoval i v Trutnově. Přiznal, že mu k volebnímu úspěchu pomohlo, že se řada voličů vymezila proti krokům a vyjádřením majitele dvorské textilky Juta. „Kotrmelce pana Hlavatého mi nepochybně pomohly. Nebylo by spravedlivé říkat, že to nemělo žádný vliv, že to tak není. Nešikovným zacházením s voličskou důvěrou ztratil nepochybně velké množství hlasů. Situaci přitom de facto sám způsobil. Pokud by byly volby v řádném termínu, tak jsem přesvědčen, že by stav mohl být jiný. Výrazně si tím uškodil,“ namítl Jan Sobotka, jehož vítězství utnulo působení Jiřího Hlavatého na půdě českého Parlamentu.

Nový senátor potvrdil, že zůstane v pozici starosty Vrchlabí a bude se o tuto funkci ucházet také na podzim v komunálních volbách. Mandát získává atypicky na dva roky a devět měsíců. Nevyloučil, že v roce 2020 zabojuje o znovuzvolení do Senátu. Tentokrát na klasický, šestiletý mandát. Ponechá si rovněž pozici zastupitele Královéhradeckého kraje.

Na sobotní večer neplánuje bujarou akci na oslavu zvolení senátorem. „Nejsem slavící typ. Možná si jen doma otevřeme víno,“ poznamenal.

Voliči na Trutnovsku řekli NE hnutí ANO



Trutnovsko - Po vítězství vrchlabského starosty Jana Sobotky, který se po volbách stane senátorem, nám svůj komentář poslal politolog Jiří Štefek. "Voliči na Trutnovsku v senátních volbách řekli ano Janu Sobotkovi a řekli ne Andreji Babišovi a hnutí ANO. A toto ´ne´ Andreji Babišovi bylo dost jasné, silné a zřejmé. Svoji roli zde nepochybně sehrála podpora dalších stran Janu Sobotkovi, a to již před prvním kolem volby. Jistě, na porážce Jiřího Hlavatého se do určité míry podepsaly jeho někdejší výroky o totalitě či ´odpovědnosti´ voličů za jeho vykroužkování do Sněmovny, které řadu lidí mohly znechutit a tito lidé pak mohli senátní volby ignorovat a nebo svůj hlas dali Janu Sobotkovi. Ale hlavní motiv Hlavatého prohry vidím v odmítnutí aktuální politiky Andreje Babiše a jeho mlžení okolo kauzy Čapího hnízdo. Vrchlabský starosta Jan Sobotka je zkušený komunální a regionální politik, který se v Senátu neztratí a pro region Krkonoš je dobré, že tam bude mít svého zástupce."

Neuvážené výroky Hlavatému uškodily



„Pan Hlavatý kombinoval – až překombinoval a voliči mu to spočítali,“ zhodnotil výsledky senátních voleb na Trutnovsku politolog Metropolitní univerzity Praha Petr Just. Také podle něj k neúspěchu muže, který si tak dobře vedl v podzimních sněmovních volbách, vedly jeho neuvážené výroky, které mu u voličů značně uškodily. „Vysvětloval to sice tím, že média je vytrhala z kontextu, ale já si to tak úplně nemyslím,“ řekl politolog. Sám si prý původní vyjádření Hlavatého s verzí, kterou uveřejnily sdělovací prostředky, konfrontoval. To, že se Janu Sobotkovi podařilo získat podporu několika významných a relativně silných politických stran, není podle politologa v prvním kole senátních voleb úplně běžné. Sobotka tak byl už od začátku vnímán jako silný kandidát.