Michal Rosa hned vysvětloval svoji roli při nákladné rekonstrukci kina Vesmír, kde bude i po svém zvolení do čela radnice vykonávat autorský dozor. Jako architekt je autorem projektu. "Pokud bych přestal vykonávat autorský dozor, tak by to mohlo stavbu paralyzovat," upozornil. Na zastupitelstvu veřejně oznámil, že ukončí podnikatelskou činnost po dokončení závazků, které jsou nyní ve fázi, kdy není možné je opustit.

Na co se chcete zaměřit v pozici starosty?

V první řadě na dokončení rozdělané práce. Máme v Trutnově několik projektů, které je nutné dokončit. Koaliční smlouva platí, jedeme v nastaveném kurzu. K řešení jednotlivých situací budu přistupovat po svém. To je dáno tím, že jsem jiný člověk, nemůžu to řešit tak jako Ivan Adamec do této chvíle. Všem závazkům dostojím.

Novým starostou Trutnova se stal architekt Michal Rosa

Co byste řekl na připomínky zastupitelů na údajný střet zájmů kvůli rekonstrukci kina Vesmír?

Nevnímám to tímto způsobem. Není to věc, která by teď nově vznikala. Veřejně zaznělo na zastupitelstvu datum, kdy byla smlouva podepsána i částka za autorský dozor (50.000 Kč bez DPH - pozn. red.). Žádným způsobem se nebude měnit. Nemyslím si, že se tam může cokoliv stát, čím bych poškodil město. Myslím si, že by to bylo naopak. Pokud bych přestal vykonávat autorský dozor, tak by to mohlo stavbu paralyzovat. Není to tak jednoduchá stavba, aby se dalo říct: máte projektovou dokumentaci, stavějte podle ní. Projektová dokumentace se mění za pochodu. S ohledem na komplikovanost stavby jsme došli s pracovníky města k závěru, že pokud bych přestal vykonávat autorský dozor, mohlo by to způsobit problémy a ještě větší zdržení stavby, a to nikdo nechce.

FOTO: Podívejte se, jak to vypadá v rozbouraném kině Vesmír

A jaká je situace s dalšími zakázkami vaší architektonické firmy?

Máme rozpracovaných deset zakázek, šest z nich není v ORP Trutnov (obec s rozšířenou působností), zbylé zakázky jsou rodinné domy a jedna administrativní budova v Trutnově. Kromě kina Vesmír jsou všechno soukromí investoři. Žádná jiná zakázka není jakkoliv majetkově nebo investičně spojena s městem Trutnov. Mám v týmu zkušené kolegy a jsem schopen jim většinu agendy předat a sám budu řešit jen drobnosti, se kterými si neporadí. Ve společnosti jsem jednatelem. Souběh s funkcí starosty mi její vykonávání nezakazuje. Zůstávám jednatelem společnosti, dokud nesplním všechny svoje závazky a její činnost nebude ukončena.

Jak bude vypadat stoleté kino po opravě? Bude mít dva sály a méně sedaček

Jak bude náročné navázat na práci Ivana Adamce?

Náročné to bude. Nicméně od všech, kteří věděli o tom, že budu starostou, jsem tolikrát slyšel, že to budu mít těžké, že už to nechci opakovat. Budu se s tím muset poprat. Mám představu, jak bych chtěl práci vykonávat, ale na detaily se mě zatím neptejte, protože jsem zvyklý říkat jenom věci, které budu schopen dodržet a nechci v tuto chvíli vypouštět nic, co se ukáže nerealizovatelné nebo realizovatelné v tak daleké budoucnosti, že v tuto chvíli nemá smysl o tom mluvit.

BAK opraví trutnovské kino Vesmír za 98 milionů, začne o prázdninách

Bylo to pro vás těžké rozhodování, jestli přijmout pozici starosty?

Bylo to složité rozhodování. Nakonec převážil společenský dosah práce, kterou můžu udělat. Samozřejmě vím, že deset měsíců, které zbývají do komunálních voleb, je velmi krátká doba. Nicméně vnímám tuto situaci jako dar, který jsem dostal k tomu, abych se připravil do příštích voleb, aby mě občané Trutnova začali vnímat jako možného starostu. Věřím, že tak budou mít lepší možnost posoudit ve volbách, jestli jsem vhodným kandidátem nebo ne.

Odstupující starosta Trutnova Adamec: Z hlediska města jsem optimista

Znamená to, že půjdete do komunálních voleb jako kandidát na starostu za ODS?

Tento mandát z místního sdružení ODS ještě nemám, ale požádám o něj brzy po Novém roce, v dostatečném předstihu před volbami, aby v případě, že důvěru nedostanu, měl čas se připravit jiný kandidát. Ale věřím, že důvěru dostanu.

Už máte kancelář starosty připravenou? Kdy se budete přesouvat na radnici?

Dosavadní pan starosta mě poprosil, abych mu ponechal kancelář do čtvrtka, kdy bude schopen ji fyzicky vystěhovat, protože odjíždí do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že do té doby budu dva dny fungovat v některé zasedací místnosti nebo nějak improvizovaně.

Ivan Adamec rezignuje na post starosty Trutnova, město vedl přes dvacet let