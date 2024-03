Nový útulek pro dva psy. Ve Dvoře Králové se o nalezence postarají 24 hodin

Ve Dvoře Králové nad Labem je nově psí útulek. Do dvou zastřešených boxů se vejdou dva psi, nebo třeba celý vrh štěňat. Psí nalezenci zde mohou strávit 24 hodin. Pokud si je do té doby majitelé nevyzvednou, poputují do útulku v Trutnově. Královédvorský psí útulek se nachází v Sylvárovské ulici, spravuje ho městská policie a navíc má městu ušetřit výdaje.

Pes v útulku - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock