„Zjistili jsme, že jsme jediné větší autobusové nádraží v kraji, které nevybírá za vjezd od autobusů dotovaných krajem. Proto jsme s krajem vyjednávali a domluvili se na částce 16 Kč za vjezd autobusů. U komerčních spojů to bude 46 Kč,“ upřesnil starosta Trutnova Michal Rosa.

Náklady na provoz jsou přes milion

Dosavadní provozovatel autobusového nádraží, společnost Arriva, platila městu podle nájemní smlouvy 300 tisíc korun ročně. V současné době v Trutnově jezdí pouze s autobusy MHD. „Arriva autobusové nádraží pro vjezd svých autobusů nevyužívá, stačí jí běžné zastávky. Byla v situaci, kdy se měla starat o majetek, který nevyužívá, platit za něj nájem a nesměla vybírat poplatky za veřejné spoje, pouze od komerčních linek. Proto jsme se domluvili, že město Trutnov nádraží převezme,“ vysvětlil starosta Trutnova.

„Smlouva s trutnovskou radnicí nám neumožňovala vybírat poplatky za vjezd regionálních autobusů. Nedostávalo se tak prostředků na údržbu a zajištění chodu autobusového nádraží. Domluvili jsme se proto s městem, že provoz nádraží převezme,“ potvrdil dohodu o ukončení nájemní smlouvy za společnost Arriva Transport mluvčí Jan Holub.

Trutnov rozjel vlakovou linku MHD, zvědaví důchodci se svezli na výlet do Libče

Město chce zlepšit údržbu autobusového nádraží, i na základě podnětů některých občanů. Technické služby ho převzaly od péče od začátku března. „Zatím nemáme konkrétní plán na větší změnu, to není motivace tohoto kroku. Náklady na provoz autobusového nádraží jsme spočítali na 1,25 až 1,5 milionu korun, například provoz toalet stojí 700 tisíc Kč ročně. Příjmy od dopravců mají pokrýt náklady na údržbu a chod autobusového nádraží. Technické služby se už do značné míry o nádraží staraly. Měly ve správě veřejné toalety, uklízely komunikace, chodníky, vyvážely odpadky. Nyní k tomu přibude mytí skla,“ uvedl Rosa.

Dopravci platí za poplatky statisíce

Michal Burkert, jednatel společnosti Trutnovská autobusová doprava (TAD), která provozuje například dálkovou linku z Pece pod Sněžkou přes Trutnov do Prahy, změnu uvítal. „Jak provoz nádraží nastavilo město, je v pořádku. Dlouhodobě jsme kritizovali, že Arriva má předražené průjezdy autobusovým nádražím a konkurenční výhodu,“ řekl Burkert. „V Trutnově jsme platili 85 Kč, totéž ve Dvoře Králové. Stejnou částku přitom platíme za vjezd na dopravní terminál v Hradci Králové, který má jedno z nejmodernějších autobusových nádraží v Evropě, neporovnatelné se Dvorem Králové a Trutnovem. Současná cena 46 Kč v Trutnově odpovídá okolním městům. V Jičíně platíme 44 Kč, v Nové Pace 20 Kč,“ dodal.

Park, hala, nová křižovatka. Autobusové nádraží ve Dvoře Králové čekají změny

Pro autobusové dopravce znamenají poplatky za vjezd na nádraží výrazné náklady, TAD podle Burkerta za ně vydá ročně přes milion korun. „Lidé často ani netuší, že musíme platit za každý vjezd na nádraží na trase. Z kilometru nám to bere 2,5-3 Kč. Jsou to obrovské výdaje. V Praze jsou ceny úplně jinde, kolem 200 Kč na Černém Mostě a 350 Kč na Florenci,“ upozornil jednatel Trutnovské autobusové dopravy.

Ve Dvoře Králové nad Labem je sazba za vjezd autobusů 23,40 Kč u příměstských dotovaných linek, 85 Kč u komerčních linek, v Jičíně 7 Kč za dotovaný spoj a 44 Kč za komerční dálkovou linku. V Náchodě je cena za průjezd autobusu 3,80 Kč. Podle mluvčí náchodské radnice Niny Adlof je cena nižší z důvodu nulového zázemí pro řidiče, za vše musí platit v objektu Českých drah.

V budoucnu by mohl vzniknout parkovací dům

Trutnovská radnice sice zatím nemá konkrétnější záměry na větší změny na autobusovém nádraží, podle starosty Michala Rosy by stálo za to v budoucnu využít sousední parkovací plochu a vzájemně je propojit. „Myslím, že jednou budeme v Trutnově v centru města potřebovat opravdu velký parkovací dům. Může jít o integrované propojení s autobusovým nádražím, odbavovací halou a dalšími prvky, které tam chybí. Za deset let by tam mohlo vyrůst něco takového. Nemyslím si, že by to byla megalomanská myšlenka. Parkovací kapacity v centru chybí a tohle je místo, které patří městu,“ nastínil úvahy starosta.

FOTO: Nové obchodní centrum bude součástí moderního náměstí

„Autobusové nádraží v Trutnově je dostačující, nicméně chybí odbavovací místnost s čekárnou a slušnými toaletami, zázemí pro řidiče, o kterém se mluví řadu let,“ namítl Michal Burkert z TAD.