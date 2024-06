Čím Bojiště přitahuje organizátory? Mají tady kompletní servis, snad kromě mobilních toalet. Stačí, když si přivezou zvuk a kapely. Areál jde nahoru v tom, co všechno nabízí. Město do Bojiště investovalo. Jsou tady nové lavičky v hledišti, brány, areál se postupně mění. Další rekonstrukce se připravuje. Příští rok budeme mít v letním kině digitální promítání místo analogového, nabídka filmů bude větší. Je to známka toho, že když se člověk něčemu intenzivně a poctivě věnuje, začne se mu to vracet.

Letos zažívá opačnou situaci oproti době, kdy legendární přírodní areál v Trutnově s amfiteátrem, letním kinem a velkým parkem přebíral. O Bojiště je nebývalý zájem, areál má i díky investicím města a připravenému záměru investora z Pivovaru Trautenberk budoucnost. „První dva roky jsme se snažili nahánět co nejvíce promotérů a produkčních firem, aby sem přijeli se svými akcemi. Teď už to moc dělat nemusíme. Ví se o nás,“ těší Romana Dorňáka.

Letos budou na Bojišti čtyři hudební festivaly. To nebývalo. Těší vás taková vytíženost?

Pro nás je to skvělé. Po loňském návratu Trutnoffu se počet festivalů rozšířil na čtyři, každý má jiný hudební styl. Sezonu jsme už rozběhli v květnu, akcí je letos opravdu hodně. Vedle festivalů bude velká akce 7. září - Battlefield Rituals se skandinávským středověkem. Na ni je hodně prodaných lístků. Do budoucna bychom chtěli mít na Bojišti co nejvíce velkých jednorázových produkcí s většími jmény. Takové akce můžou oslovit i návštěvníky z oblasti Wroclawi, aby k nám jezdili. Taková byla idea od začátku.



Kdy nastala změna, že téměř nevyužívaný areál zažívá takový boom?

Paradoxně nám pomohla pandemie, kdy jsme rozjeli v backstage koncerty venku na vzduchu, zatímco všechny ostatní akce spaly. Na Bojiště si našli cestu lidé i ze Dvora Králové nebo Náchoda, uměli si nás najít i bez velkých plakátů. Od té doby si k nám nachází cestu čím dál více lidí. Navíc jsme od začátku chtěli, aby kultura lidi spojovala. Nejedeme jen muziku, ale jde nám o veřejný prostor. Spojení s městem klape, cítíme podporu. Věřím, že to tak bude pokračovat.



Jak promění Bojiště plánované změny a především projekt investora? Pivovar Trautenberk koupil od města chátrající budovu "skleníku" v areálu a plánuje z ní vybudovat velkou restauraci s kvalitními gastronomickými službami.

Pro Bojiště to bude nejlepší reklama, areál bude vypadat výrazně lépe. Budova skleníku je architektonicky zajímavá, ale její stav to tady hyzdí. Investor má vkus, objektu dá nový háv. Na to se těším. Projekt je moc pěkný, má tady být drive-in s pekárnou, hezká restaurace, dobrá kuchyně. Město má opravit kanceláře, přibude více produkčních a skladových prostor, které tady chybí. Příští rok na jaře by se mělo začít s rekonstrukcemi.



Nyní, o víkendu 28. až 30. června pořádáte ve svém areálu pátý ročník festivalu Artu Kus. Jaký bude letos?

Bude takový, jaký možná měl být první rok. Hudební produkce bude na menším pódiu za plátnem v prostoru backstage, kde jsme rozjeli koncerty od pandemie a tento model se chytil. Při pár stovkách lidí je tam super atmosféra, navíc tam jsou lidi blízko kapelám. Je to jediné placené místo festivalu, ostatní část areálu bude přístupná zdarma, abychom přilákali rodiny, které Artu Kus vždycky bavil. Artu Kus je naše dítě, budeme si ho hýčkat dál, ale bude osobnější. Smysl je stejný, nabízí hodně kreativních věcí, využijeme i letní kino na projekce starých grotesek a němých filmů. Jenom jsme si odpustili velkou scénu a velká jména.

