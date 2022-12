Za stavbu krytého bazénu zaplatí město Vrchlabí 196,5 milionu korun bez DPH společnosti Metrostav DIZ, která s výstavbou začala loni v dubnu. Oproti původní ceně 188 milionů bez daně došlo k navýšení. "Se stavební firmou jsme se dohodli na navýšení ceny kvůli růstu cen stavebních materiálů o zhruba 8,5 milionu korun," potvrdil starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Krytý bazén bude provozovat příspěvková organizace města Aquacentrum Vrchlabí.

Několik cenových relací

Vstupné se bude pohybovat v několika cenových relacích podle všechních dnů a víkendů, doby pobytu a věku návštěvníků. Zvýhodněné ceny budou mít pravidelní návštěvníci.

Od úterý je možné koupit dárkové vouchery za zaváděcí ceny v Regionálním turistickém centru v Krkonošské ulici ve Vrchlabí. „Do předprodeje jsme dali kombinaci vstupenek, o které předpokládáme největší zájem. Zvolili jsme předprodej pomocí voucherů s originální grafikou od mladé nadějné umělkyně s velkou budoucností Báry Burianové. Je v tom jistá symbolika, ona i naše Aquacentrum má před sebou velké věci, alespoň doufám,“ upřesnil Dušek.

"Vstupenky do Aquacentra jsme začali prodávat v úterý v poledne a zájem je skutečně velký, hned se prodalo 40 voucherů. Další posíláme do jiného kraje. Lidé jsou na otevření krytého bazénu natěšení, hodně využívají vstupenky jako vánoční dárky. Potvrzuje se, že Vrchlabáci jsou patrioti. Zájem o poskytování informací je od pondělí obrovský, denně kvůli tomu navštívilo infocentrum 200 obyvatel Vrchlabí," sdělila v úterý večer pracovnice Regionálního turistického centra Krkonoše Gabriela Králová.

Parkování bude zdarma

Parkování v areálu bude zdarma. „Parkovacích míst je zatím 45, další možnosti parkování jsou na příjezdové komunikaci. Případným rozšířením parkovacích ploch se budeme dále zabývat,“ uvedl ředitel.

Aquacentrum muselo zatím odložit plánované dny otevřených dveří, při kterých chtělo ukázat novou stavbu veřejnosti. „Čekáme pouze na souhlas dotčených orgánů k tomu, abychom mohli provádět návštěvníky stavbou. Otevření Aquacentra v plánovaném termínu by to však nemělo ohrozit,“ konstatoval ředitel Dušek.

Kurzy i plavecký oddíl

Při zkouškách provozu otestovali nový vrchlabský bazén plavci z Trutnova. „Aquacentrum je designově opravdu moc hezky sladěné a podle mého názoru velmi povedené. Myslím, že veřejnost si určitě přijde na své ve čtyřdráhovém 25 metrů dlouhém plaveckém bazénu, ale také v atrakcích, kterých je dostatek - dvě vířivky, divoká řeka, relaxační lehátka s vodními tryskami, dětský bazén a brouzdaliště se skluzavkami, tobogán a třeba parní komora nebo odpočinková zóna. Je zde také prostor pro další rozšíření například wellness služeb v budoucnu,“ přiblížil dojmy z nového krytého bazénu Tomáš Břeň, plavecký trenér z Trutnova a předseda Krajského svazu plavání.

„Obyvatelé Vrchlabí a okolí se mohou těšit také na organizované kurzy a plavecké přípravky, které pro školská zařízení a širokou veřejnost připravuje Plavecká akademie od jara příštího roku. Z pozice předsedy Krajského svazu plavání bych si přál, aby činnost postupně směřovala také k závodnímu plavání a v regionu působil další sportovní klub. Po doladění některých drobností, které se řeší, by se ve vrchlabském bazénu mohly konat i regionální soutěže žáků. Přeji obyvatelům Vrchlabí, aby jim dlouho očekávané zařízení přinášelo radost a gratuluji vedení města, že tento projekt dokázalo zrealizovat,“ dodal Břeň.

Ředitel Aquacentra považuje založení plaveckého oddílu za prioritu po otevření bazénu. "Začneme se jím zabývat hned po uvedení Aquacentra do provozu. Máme veškeré technické vybavení a chuť do startu," potvrdil Jiří Dušek.

Ceny vstupného

Ve všedních dnech zaplatí dospělí za 75 minut 140 Kč, za 105 minut 170 Kč, za 135 minut 190 Kč, za neomezený pobyt 380 Kč.

Junioři do 15 let a senioři nad 65 let dají za 75 minut 125 Kč, za 105 minut 155 Kč, za 135 minut 175 Kč a za neomezený pobyt, 280 Kč.

O víkendu bude vstupné dražší - pro dospělé za 75 minut 160 Kč, za 105 minut 190 Kč, za 135 minut 210 Kč, neomezeně 395 Kč.

Pro juniory do 15 let a seniory 140 Kč, 170 Kč, 190 Kč, 295 Kč.

Děti do 100 cm mají vstup zdarma.

