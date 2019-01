Lepší zázemí pro návštěvníky, delší sjezdovky nebo zdokonalené umělé zasněžování plánují lyžařská střediska ve východních Čechách. Přitom ceny jednodenních skipasů se ve většině areálů měnit nebudou.

V Královéhradeckém kraji dalo nejvíce peněz do obnovy středisko ve Špindlerově Mlýně. Za 30 milionů vzniklo nové sociální zařízení, občerstvení na Medvědíně, pořízena byla nová rolba a zdokonalilo se umělé zasněžování. Přesto se jízdné pro nadcházející sezonu nezvýšilo.

Stejně tak na tom budou lyžaři, kteří navštíví Skiresort Černá hora. Ani tady provozovatel nesáhl ke zvýšení ceny skipasu. Podstatné zlepšení pocítí návštěvníci především v kvalitě upravovaných sjezdovek. Za 25 milionů korun přibude letos v areálu především osm nových sněžných děl a dvě rolby.

Vylepšení by se mělo dočkat i občerstvení v restauracích na sjezdovkách.

V Harrachově bude lepší zasněžování

Vlekaři v Peci pod Sněžkou pořídili novou rolbu a v Harrachově zase vložili zhruba deset milionů do zlepšení zasněžování. „Budeme schopni lépe a rychleji připravit optimálně sjezdové tratě. Víme, že do budoucna nás čekají investice do obnovení techniky,“ uvedl provozovatel harrachovského areálu Rostislav Fejkl. S cenou pro letošní rok nijak „hýbat“ nebudou. Více peněz si budou muset připravit naopak lyžaři v Říčkách, kde vzroste cena skipasu ze 460 na 480 korun.

Největší změny čekají na návštěvníky Skiareálu v Čenkovicích. Ten bude nově propojen se střediskem v Červené Vodě, které otevře své brány letos úplně poprvé. Celý areál dostal příznačné jméno Skiregion Buková hora.

„Budeme mít společný odbavovací systém a lyžaři si budou moci zvolit ze tří variant skipasů. Buď pro každé středisko zvlášť, nebo společný pro obě,“ uvedl Miloslav Dvořák z čenkovické části areálu, kde se cena jednodenního skipasu nezmění. Zůstane na 400 korunách. Nová trať, jež povede z Červené Vody–Mlýnického Dvora směrem na Bukovou horu, bude měřit 1,65 kilometru a na vrchol lyžaře dopraví čtyřsedačková lanovka.

Na děti čeká ráj s pohyblivým kobercem

Beze změn nezůstane ani zimní středisko v Dolní Moravě, kde provozovatel investoval do zlepšení 250 milionů korun. Areál tak letos nabídne dvě nové čtyřsedačkové lanovky, novou 1,2 kilometru dlouhou sjezdovku, dětský ráj s pohyblivým kobercem, lyžařský kolotoč a zázemí pro lyžařskou školu s občerstvením.

„Vytvoříme komplexní přepravu v celém areálu. Nová sjezdovka je modrá s dojezdem na louce, je ideální pro rodiny s dětmi, to nám zatím chybělo,“ upřesnil manažer skiareálu Sněžník Petr Vrzal. Celodenní jízdenka kvůli nákladným investicím dozná letos změn. Z 390 korun se vyhoupne asi na 490 až 520 korun.

Nové sociální zařízení a modernizovaný vlek 600metrové sjezdovky nabídne areál v Českých Petrovicích. Přestože by se milionové náklady měly projevit v ceně jízdného, nestane se tak. „Nemůžeme si to dovolit. Konkurence je velká,“ poznamenal provozovatel Miroslav Baier.

Všechny areály v letošním roce především investovaly do nových sněžných děl, pořízení roleb nebo zlepšení zázemí pro lyžaře.