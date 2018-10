O úpické koalici rozhodne městská policie

Úpice - Složitá jednání o podobě vedení města probíhají v Úpici. Vítězné uskupení Žít v Úpici zatím oficiálně získalo podporu dalšího hnutí ANO 2011, s nímž dá dohromady šest mandátů ze třinácti možných. S ostatními stranami lídr Petr Hron vyjednává. Další oficiální podporu však dosud nezískal.

Ilustrační foto, hlasovací lístek.Foto: Michal Fanta

„Tři jednání jsme absolvovali už v sobotu, kde jsme se snažili shody v programech najít až do ranních hodin. V neděli jsme vedli další dvě schůzky. Věřím, že se nám podaří koalici sestavit, i přes zjevné podrazy, které probíhají,“ přiblížil Per Hron.

V Úpici však stále existuje varianta podobná té, která nastala před čtyřmi lety. Poražené strany totiž mohou stále dát dohromady dostatečný počet hlasů, čímž by vítěze odsunuly do opozice. Situaci totiž komplikuje fakt, že alespoň jeden mandát získalo v Úpici hned sedm stran.

Jednu z klíčových rolí by mohl hrát třeba Miloš Holman, který se do zastupitelstva vrací v osamocených barvách Volby pro město. „Volby dopadly poměrně jednoznačně. Mají jasného vítěze, který by měl dostat šanci,“ řekl Holman na dotaz Deníku. „Já jsem měl skoro nejméně hlasů a nejsem tu od toho, abych výsledky, které zvolili lidé, rozorával,“ dodal.

Jednu z klíčových rolí při vyjednávání bude hrát pravděpodobně otázka zřízení městské policie. Zatímco vítězné strany volají jednoznačně po jejím zřízení, minulé vedení města, které reprezentují strany umístěné v nižších výsledkových patrech, ji odmítají.

„Úpice potřebuje k bezpečnosti přísnější dohled policie, která bude k městu více přiléhat. Rádi bychom společně s vítěznou stranou Žít v Úpici zřídili městskou policii na úkor jiných investic, které se nám nezdají tolik podstatné,“ říká lídr druhé nejsilnější strany ANO 2011 Viktor Selinger. „Petra Hrona na pozici starosty podpoříme. Voliči ukázali, že chtějí změnu vedení města. Výsledky to daly jednoznačně najevo. Starší generace dostala méně hlasů a proto je čas, aby převzali zodpovědnost další,“ dodal Selinger.