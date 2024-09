Pracovník - pracovnice v sociálních službách, Sanitář - sanitářka, Ošetřovatel - ošetřovatelka Co vás u nás čeká? - Společně s dalšími budete pečovat o cca 14 klientů, kteří mají omezenou hybnost končetin, ale komunikační schopnosti a intelekt mají zachované. Pomůžete jim např. s jídlem, oblékáním, nebo osobní hygienou. - Pracujeme v režimu 12hodinových denních a nočních směn. Při plném úvazku tak za měsíc odpracujete 14 - 15 směn, jsme ale otevřeni i možnosti částečného úvazku a brigády (ale stále to jsou 12-hod. směny, jen se liší jejich počet). - Budete mít dostatek času na všechny klienty a díky jejich pozitivní zpětné vazbě budete mít neustálý pocit užitečnosti a potřebnosti, i když může být práce někdy fyzicky i psychicky náročná. Hledáme někoho, kdo - chce tuto práci dělat srdcem a najde v této práci smysl. - chce svůj pracovní čas trávit aktivně s klienty. - je spolehlivý a dochvilný a nenechá své kolegy nebo klienty ve štychu. - bude akceptovat nastavená pravidla a postupy, aby nám to společně v Domově dál pěkně šlapalo. - vlastní řidičský průkaz a auto/motorku. K práci je nevyužijete, ale bez toho se k nám nedostanete Co nabízíme? - Pokud hledáte jistotu a stabilní příjem v nejisté době, jste tu správně. - Smysluplnou práci, kde vidíte okamžitě výsledky svého snažení. - Nádherné prostředí v rekonstruovaném historickém areálu, moderně vybavená pracoviště pro snadnější péči o klienty. - Ochotu vedení i kolegů řešit problémy a posouvat věci dopředu. Budou nás zajímat vaše připomínky a podněty. - Vstřícnost k individuálním požadavkům ohledně zkrácených úvazků. - Skvělý tým odborníků, který je vždy ochoten pomoci, poradit a povzbudit. - Propracovaný zaškolovací proces s plnou podporou od kolegů i vedoucích. - Podpora dalšího vzdělávání, možnost doplnit si potřebné vzdělání. K tomu: - 25 dnů dovolené - dotované obědy za cenu 35 Kč - roční příspěvek až 12 000 Kč na dovolenou, kurzy, kulturní akce, sport, zdravotní péči aj., - volné vstupy na benefiční a kulturní akce Domova Dává vám taková práce smysl? Pokud ano, pojďme se potkat a probrat naše vzájemné představy! 25 000 Kč

