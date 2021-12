Knihovna v Libňatově už nefrčela, tak z ní budou byty. V patře obecního úřadu v Libňatově finišují práce na výstavbě dvou bytových jednotek. Na jaře by se tam mohli nastěhovat noví nájemníci. "Ještě jsme byty ani nezačali oficiálně nabízet k pronájmu a už máme několik zájemců. Chtěli bychom je pronajímat především rodinám s dětmi či mladým párům," řekl starosta Libňatova Jaroslav Pich. Obec dostala dotaci na výstavbu bytů 4,5 milionu korun, celkově se náklady vyšplhají k pěti milionům korun.

Za budovou úřadu vzniká přístavba s novou parkovací plochou, skladovacím zázemím a samostatným vchodem. "Knihovnu jsme zrušili, nebyl o ni zájem, čtivo tam bylo spíše ze socialistické éry a odborné. Chodily tam jen dvě babičky. Budeme chtít spíš navázat spolupráci s trutnovskou knihovnou a jít cestou nových knížek," vysvětlil Jaroslav Pich.

Podkrkonošský Studenec vybuduje obec byty v nevyužívané staré české škole v Zálesní Lhotě. Zachovalá budova s velkou zahradou v krásném prostředí u kostela pochází z 20. let minulého století z doby, kdy ve vesnici žilo 90 procent německých obyvatel.

"Německou školu jsme přestavěli před několika lety na školku a zdravotní středisko, vznikla tam i místnost pro spolky. Ve staré české menšinové škole chceme postavit pět velkých obecních bytů, které budeme pronajímat," přiblížil situaci ve Studenci starosta Tomáš Chrtek.

Také tam chtějí obsadit byty mladými lidmi, aby nemuseli odcházet z vesnice. "Máme zadanou projektovou dokumentaci, projekt má být hotový do konce roku. V první polovině příštího roku vypíšeme výběrové řízení, ve druhé polovině 2022 chceme začít stavět a v roce 2023 by se lidé mohli nastěhovat," upřesnil starosta Studence. Výstavbu bude platit obec, počítá s výdaji 10 milionů korun.

Obecní byty plánuje také Pilníkov. Dům s osmi byty různých velikostí by postavil v centru města na místě bývalé školní jídelny, kterou by zboural. "Dokončujeme projektovou dokumentaci. Rádi bychom si pustili do výstavby, byty jsou určitě ve městě potřeba," uvedl starosta Pilníkova Josef Červený. "Čekáme na dobrý dotační titul, který by nám pomohl s financováním. Z vlastních peněz bychom nebyli schopni bytový dům postavit," dodal.

Projekt na obecní byty mají rovněž Bernartice. Šest by jich vzniklo v objektu fary. "Objekt fary nás trápí dlouhodobě. Nechali jsme zpracovat projekt na kompletní rekonstrukci, která by přišla na 16 milionů korun," sdělil starosta Bernartic Radek Hojný. Obec letos neúspěšně žádala o dotaci 10 milionů ministerstvo financí, peníze se pokusí získat znovu příští rok.

