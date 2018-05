Obce s radary touží po penězích z pokut. Proti je ale zákon

Trutnov – Obce z Královédvorska chtějí participovat na sumě, která díky průjezdovým radarům obohatí pokladnu Dvora Králové. Lidem vadí, že peníze vybrané na pokutách nekončí přímo v obecních pokladnách.

Radar. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Přerozdělování peněz ale v České republice popírá zákon. Příjmy z úsekového měření rychlosti připadají provozovateli radarů. A tím je právě Dvůr Králové.



„Zákon to neumožňuje, tečka. Snažím se ale vyjednávat požadavky od občanů, kterým není jasné, proč by naše obec nemohla mít příjem z vybíraných pokut v naší obci a má ji namísto toho sousední Dvůr Králové. Z tohoto pohledu je zákon pro nás špatně nastavený. Jako starostka ale zároveň musím říct, že rozumím výdajům a dalším nákladům, které s provozem průjezdových radarů souvisí,“ říká Eva Rezková, starostka Kocbeří.



Právě Kocbeře jsou přitom typickým příkladem obce, kde průjezdové radary plní funkci. Auta zpomalují, lidé se cítí bezpečněji. Podobně jako v Mladých Bukách, kde radar obsluhuje město Trutnov, zklidnily rušnou hlavní silnici.



„Rozumím nákladům, které Trutnov s provozem radarů má. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby k nám mohly nějaké prostředky plynout, důležitá je pro mě ale bezpečnost občanů a klid na silnici. A to radary plní,“ řekla Lucie Potůčková.

Právě tím argumentuje také královédvorská radnice. „Úsekové měření rychlosti je realizováno primárně kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Vybrané úseky byly vytipovány ve spolupráci s příslušnými obcemi a s Policií ČR. V tomto duchu pokračují jednání o umístění úsekového měření rychlosti na další období,“ potvrzuje také mluvčí Miroslava Kameníková.



Náklady na provoz úsekového měření rychlosti se jak v Trutnově, tak ve Dvoře Králové pohybují na hranici 5 milionů korun. Trutnov přitom vloni vybral od nezodpovědných řidičů 11 milionů korun, Dvůr Králové dokonce 17,6 milionu.



„Vybrané finanční prostředky město investuje zpět do zlepšení dopravní infrastruktury. Do oprav a rekonstrukcí chodníků, nebo místních komunikací,“ upozorňuje Miroslava Kameníková ze Dvora Králové.

Radary budou rychlost v okolí Dvora Králové měřit až do května roku 2019. Už teď se vedou debaty, o prodloužení jejich nájmu. V Mladých Bukách nedávno začaly platit nové čtyřleté smlouvy.



„Zatím příliš neumím vysvětlit našim občanům, proč přerozdělované peníze dostávají lidé ve Dvoře Králové a my nemáme nic. Pohledů na věc je mnoho, základem je však nyní zákon, který mluví jasně,“ dodala starostka Kocbeří Eva Rezková. Závěrem dodala, že zjišťuje, zda a za jakých podmínek by obec v budoucnu mohla radar obsluhovat sama.