Trutnov - Dostat víc peněz do rozvoje turistického regionu Krakonošovo království a přilákat více návštěvníků zvláště v letní sezoně. To je cílem obcí a společnosti Mega Plus, hlavního provozovatele lyžařských areálů v oblasti.

Východní Krkonoše spojí síly. Chtějí víc peněz | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Společný zájem včera obě strany zakotvily v dohodě. V zasedací síni trutnovské radnice ji podepsali předseda Svazku obcí Východní Krkonoše Tomáš Hendrych a majitel společnosti Mega Plus Richard Kirnig. Dokument má zatím deklarativní charakter. Na schůzce s novináři zazněly důvody, které ke startu spolupráce subjektů vedou.

Turistická oblast trpí absencí zákona o cestovním ruchu v České republice.

O zákon muí bojovat

„O zákon musíme bojovat. Není možné, aby financování neziskových služeb jako jsou například skibusy nebo údržba běžeckých tratí a propagace regionu leželo jen na bedrech jednoho podnikatelského subjektu provozovatelů lyžařských areálů. Spolu s devíti obcemi jsme dospěli k dohodě, která má do budoucna nastartovat sdružování finančních prostředků na nekomerční aktivity a prezentaci regionu," nastínil ředitel TourResortu Petr Hynek.

Poukázal na zkušenosti ze zahraničí, kde je koncept spolupráce a způsob sdružování peněz zajetý. Například na Slovensku, které by se mělo stát pro východní Krkonoše modelem, do společné kasy proudí peníze z vybraných ubytovacích poplatků obcemi. K nim stát vyplácí dotaci až do výše devadesát procent. „Například loni Slovensko v rámci zmíněného zákona vyplatilo státní příspěvky na cestovní ruch ve výši tři miliony eur," vypočítal Petr Hynek.

„Jsem rád, že naše dosavadní spolupráce se společností Mega Plus vyústila v tuto dohodu. Jde hlavně o nastavení základního modelu spolupráce mezi obcemi a privátní sférou v oblasti cestovního ruchu," kvitoval podpis předseda svazku Východní Krkonoše Tomáš Hendrych.

Důležité je také zajištění práce

„Máme shodný cíl – tedy přivést do údolí řeky Úpy mnohem více návštěvníků a turistů. Věřím, že se přidají další subjekty, které působí v oblasti cestovního ruchu. Ten bude do budoucna hrát stále významnější roli. Doufám, že cesta, kterou chceme jít, povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb, společné propagaci a také ke stabilizaci a rozšíření počtu pracovních míst," dodal Tomáš Hendrych.

Právě podpora zaměstnanosti se líbí také starostovi Trutnova Ivanu Adamcovi, který na setkání rovněž zavítal. „Očekávaná spolupráce je takové světýlko na konci tunelu. Zákon o cestovním ruchu určitě není samospasitelný. Hlavně musí zvítězit zdravý rozum," apeloval Ivan Adamec. Konkrétní obrysy dohoda zatím neobsahuje a zúčastnění prohlásili, že jde především o nastartování nezbytné spolupráce.

„Musíme dát hlavy dohromady, sepsat všechny inspirativní nápady, které bychom mohli uskutečnit a začít je postupně realizovat," poznamenal například starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek. Poukázal například na možnost placení paušálních poplatků od ubytovatelů. „Není důvod, proč bychom v tomhle nemohli být revoluční. Rekreační poplatek by se klidně mohl zrušit a místo toho udělejme dohody s podnikateli a vybírejme třeba osm stovek paušálně za lůžko od ubytovatelů ročně.

Dostaneme se hned na jiná čísla," řekl mimo jiné Alan Tomášek. Právě ve zmíněné změně poplatků vidí cestu, jak do společné pokladny dostat více peněz, než jak je tomu dosud. „Pec pod Sněžkou, Janské Lázně ani další města a obce neobstojí před konkurencí, pokud se nespojí a nebudou problémy řešit společně. Všechny obce mají co nabídnout. Musíme vystupovat jednotně a propagovat oblast pod společným marketingovým názvem," dodal Alan Tomášek. Upozornil také na to, že stát je v přerozdělování daní na obyvatele ve městech nespravedlivý. „U nás žije šest set obyvatel, ale v sezoně tu máme až dvacet tisíc lidí. Přináší to obrovské náklady, které nikdo nezohledňuje," řekl pecký starosta.

Jedním významným produktem už oblast díky spolupráci obcí a významného podnikatelského subjektu disponuje. Je jím takzvaný TourPas. Jde o společnou letní jízdenku na lanovky, koupaliště, bobovou dráhu, rozhlednu a autobus. Funguje i jako slevová karta na dvacet atrakcí v regionu.

Do investic poputují další miliony

„Poté, co jsme převzali i pecký areál, jsme si vědomi odpovědnosti za region. Během osmi až deseti let chceme investovat až jednu miliardu korun. Spolupráci s obcemi tedy velmi vítám a budeme jedině rádi, když se přidají i další podnikatelské subjekty," nastínil včera záměry firmy Mega Plus její majitel Richard Kirnig.