V trutnovských závodech Kasper a Kasper Kovo byl o testování veliký zájem, odběrový tým stihl během úterý otestovat 125 ze 360 zaměstnanců, tedy třetinu všech pracovníků. "Testování bylo dobrovolné, zaměstnanci o něj měli velký zájem. Spousta jich byla ještě pryč, pracují na směny. Pokračovat se bude v pátek," řekl výkonný ředitel společnost Kasper Kovo Jakub Kasper. Ze 125 zaměstnanců byl u všech výsledek antigenních testů negativní.

Firma má nastavená důsledná hygienická pravidla. "Každému zaměstnanci měříme teplotu při příchodu do práce. Pokud se lidé necítí dobře nebo mají zdravotní problém, tak by do firmy vůbec neměli chodit. Možná i proto je výsledek tak velkého počtu testovaných osob negativní," uvedl Jakub Kasper.

Ve Velkých Svatoňovicích podle starosty Viktora Marka absolvovalo antigenní testování v obecním kulturním sále 48 občanů, z nichž pět mělo pozitivní výsledek. Odběrový tým jim proto hned provedl PCR testy.

"Podle mě je testování v obcích hodně velký přínos. Lidé nemusí kvůli testům nikam cestovat a hned se dozví, jaký mají výsledek," řekl starosta Velkých Svatoňovic Viktor Marek.

Podobný názor měl také Vladimír Provazník, starosta Malých Svatoňovic, kde během první hodiny přišlo na testování zhruba třicet lidí a čtyři z nich měli pozitivní výsledek.

"Testování kvituji. Je důležité, že se dělá. Spoustě lidí se nechce jezdit na klasická odběrová místa, proto je dobře, že jim lze zprostředkovat testování přímo v jejich místě, kde už se tolik neostýchají. Spousta dalších obcí se ozývá, že by také měly zájem," uvedl Provazník.

Obě obce se dozvěděly o úterním příjezdu mobilního odběrového týmu Armády ČR teprve v posledních dnech, proto vynaložily úsilí, aby se zpráva o testování dostala k co největšímu počtu občanů. "Dali jsme informaci hned na web, sociální sítě, do naší aplikace a rozhlasu," sdělil starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník. Jeho kolega postupoval stejně. "Použili jsme webové stránky a Facebook, informaci jsme opakovaně vysílali v hlášení obecního rozhlasu," potvrdil Viktor Marek, starosta Velkých Svatoňovic.

Ve středu se rozjedou mobilní odběrové vojenské týmy do dalších čtyřech měst a obcí Trutnovska. Ráno od 8 do 11 hodin mají možnost nechat se otestovat občané Mladých Buků a Svobody nad Úpou, odpoledne zamíří armádní posádka do Úpice a Rtyně v Podkrkonoší. Ve čtvrtek je v plánu sedm zastávek (Žacléř, Choustníkovo Hradiště, Bílá Třemešná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Dolní Brusnice, Mostek, Vítězná), v pátek Janské Lázně a Velká Úpa.

"Chceme zintenzivnit testování občanů, identifikovat nakažené, pomoct zabránit dalšímu prudkému šíření a zároveň zjistit, proč se tu epidemie šíří v takové míře v porovnání s ostatními regiony v republice," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec. "Firmy a organizace, které projeví o antigenní testování zájem, informují o podrobnostech k odběrům své zaměstnance," dodal.