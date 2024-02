Bratislavská firma KLM real estate se zabývá developerskou činností od roku 2003, specializuje se na přípravu pozemků a inženýrských sítí na území Slovenska a Česka. Hlavní oblastí působení společnosti je development obchodních center, retail parků, logistických parků, apartmánů, bytových domů a individuální bytové výstavby.

Bez změny. Obchodní centrum v Úpici vznikne na místě bývalého zahradnictví na Sychrově. Zatím se ale pořád čeká na zahájení stavby.Zdroj: Deník/Jan Braun

Místní lidé jsou už nedočkaví, kdy se nové obchodní centrum postaví. O jeho vybudování se mluví dlouho. Podobná nákupní zóna ve městě dosud není. „Obchodní centrum v Úpici chybí, obzvláště na Sychrově. Valí se ale na nás kritika, že jsme slíbili stavbu obchodního centra, ale stále ještě není. Snažíme se lidem vysvětlovat, že ho nestaví město, ale soukromý investor na soukromém pozemku,“ řekl starosta Úpice Petr Hron.

Fakt, že je obchodní centrum ve městě potřeba, potvrdil i místní občan Jiří Říha. „Určitě je potřeba, a co nejdříve. Hodně lidí na to čeká, určitě tam budou chodit nakupovat. Starší lidé ze Sychrova to budou mít blízko. V Úpici je jen Penny market, ale ten stojí na druhé straně města na Veselce.“

Moravský developer postaví obchodní centra ve Dvoře Králové a Úpici

Stavbu kvituje i Petr Kalousek, bývalý ředitel ZŠ Úpice-Lány. „Pohybuji se mezi lidmi, kteří se na nové obchodní centrum těší, já také. Neznám nikoho, kdo by byl proti tomu. Je to dobře zvolené místo na trase mezi Trutnovem a Náchodem na pěkné ploše. Předpokládám, že se obchody uživí a bude o ně zájem. Viděl jsem už loni na jaře, že se tam seká tráva a odstraňuje zeleň, a říkal si, že to je indicie k zahájení stavby. Zatím k tomu ale nedošlo,“ všiml si Petr Kalousek.