Obchody na venkově vzkřísí další krajská podpora

Už téměř dva roky jsou obyvatelé Výravy na Hradecku odkázáni jezdit za nákupy do prodejen v okolních obcí a do města. Tak dlouho tu je totiž zavřený místní obchod. Brzy se to změní.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník