Období bez starosty skončí, o přízeň voličů se ucházejí dvě sdružení

Choustníkovo Hradiště - Na malou obec se v Choustníkově Hradišti během posledních let odehrála nevšední série politických kuriozit. Odstoupení starosty, vesnice řízená postupně dvěma místostarosty, ale i týden bez vedení, to vše radnice prožila.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Místní lidé tak dost možná už vzhlíží k nadcházejícím komunálním volbám. Narušené pořádky by se měly vrátit do starých kolejí. Zatímco před časem místní ještě kandidovali společně na jedné listině, tentokrát o místa v zastupitelstvu usilují dva nezávislé subjekty.



Alternativu pro Hradiště vede z první pozice právník ve veřejné správě Jaroslav Macháček. Jedničkou Sdružení nezávislých kandidátů Hradiště je zase současný místostarosta Jan Vogl, povoláním revírník.

Křeslo starosty je v Choustníkově Hradišti neobsazené od června roku 2017. Dlouholetý lídr obce Vratislav Vopálka, který po sporech s částí zastupitelů dobrovolně své působení na radnici ukončil, do voleb ale zasáhne také. Je zapsaný na 9. místě kandidátky Alternativy.



„Řešit uvolněného starostu pro nás v současné době není průchodné. Počkáme do voleb, po nichž se zvolí nový starosta. Prozatím stačí, když obec dál povede místostarosta,“ řekl při červnové volbě nového místostarosty Zbyněk Šmíd, který byl pověřený dočasným vedením obce.



Obec tehdy byla v absurdní situaci. Týden za ni neměl kdo podepisovat faktury. Zbylí zastupitelé však zvolili znovu pouze místostarostu, což zákon umožňuje. Pět stovek voličů teď ale rozhodne o novém vedení.

Zapomenout na zpackané vítáníZastupitelstvo v Choustníkově Hradišti se vloni dostalo do situace, kdy nemělo vedení. Po odstoupení dlouholetého starosty Vratislava Vopálky vedl obec z funkce místostarosty Jaroslav Hloušek. Zhruba po roce však svůj post opustil také, a to v době, kdy se schůze původně patnáctičlenného zastupitelstva zúčastnilo jen osm členů.



Po rezignaci Hlouška vedení nebylo usnášeníschopné, protože počet zastupitelů klesl pod polovinu. Statutární zástupce tak byl zvolen až na mimořádné schůzi o týden později. Novými místostarosty stali Zbyněk Šmíd a Jan Vogl. „Zaspali jsme v tom, že jsme po odstoupení starosty v loňském roce nezvolili jeho zástupce. Pak by k takové situaci nemohlo dojít,“ poznamenal Zbyněk Šmíd na mimořádné schůzi zastupitelstva.



Lidé v Choustníkově Hradišti rozkol na radnici vnímají s rozporuplnými pocity. Odstoupení starosty a později i místostarosty často považují za nedůstojné. Zastupitelé se rozhádali třeba kvůli malichernému vítání občánků, na které nebyla část dětí úřadem přizvána. Lidé si pak zorganizovali vlastní neoficiální vítání s bývalým starostou Vratislavem Vopálkou.



Na radnici se přeli také kvůli stavbě budoucí dálnice, která má skrz Choustníkovo Hradiště vést.